Глава Липецка увидел ямы на дорогах города

Непогода испортила уже 600 кв.м. асфальта.

Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии глава Липецка начал а того, что обратил внимание на вскрывшиеся дороги.



Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин с критикой согласился. Чиновник сообщил, что уже в выходные литым асфальтом ремонтировали улицы Гагарина и 50 лет НЛМК.



- Уже завтра мы выведем на аварийный ремонт дорог ещё один термос-бункер с литым асфальтом, а в середине декабря дороги будет ремонтировать три таких машины, - сказал Алексей Бахтин.

