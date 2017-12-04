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сегодня, 15:35

Глава Липецка увидел ямы на дорогах города

24 1740
Глава Липецка увидел ямы на дорогах города

Непогода испортила уже 600 кв.м. асфальта.

Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии глава Липецка начал а того, что обратил внимание на вскрывшиеся дороги.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин с критикой согласился. Чиновник сообщил, что уже в выходные литым асфальтом ремонтировали улицы Гагарина и 50 лет НЛМК.

- Уже завтра мы выведем на аварийный ремонт дорог ещё один термос-бункер с литым асфальтом, а в середине декабря дороги будет ремонтировать три таких машины, - сказал Алексей Бахтин.
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Комментарии (24)

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Алекс

57 секунд назад
Пойду к окулисту схожу, может что нибудь увижу
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Иван

14 минут назад
Мимоходом, не дураки делают, а очень умные люди зарабатывают миллиард... под дурака
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Горе от ума!

17 минут назад
Какой глава города, такие и дороги!
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Все выходные

21 минуту назад
на 50 лет НЛМК катался на лодке,никаких ремонтников -придурков не видел.Вывсеврети!
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Просто Липецк

21 минуту назад
"Глава Липецка увидел ямы на дорогах города"... интересно, а по дорогам каких городов он ездит? 50 лет НЛМК убита ПОСТОЯННО!
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Мимоходом

23 минуты назад
Не дороги беда в России, а дураки, которые их делают
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Залейте этот литой асфальт

23 минуты назад
себе в очко,придурки недоделанные.
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Мимоходом

26 минут назад
А говорили весна покажет... Не дождались весны...
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Липчанин

29 минут назад
Пока он на них смотрит я пробил колесо.пока ждал наряд ДПС колесо пробил ещё один человек,а сколько таких по городу?
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Ленин

31 минуту назад
Толи весной будет хах,все со снегом сойдёт.по. донки
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