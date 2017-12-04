Общество
сегодня, 15:35
Глава Липецка увидел ямы на дорогах города
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Непогода испортила уже 600 кв.м. асфальта.
Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии глава Липецка начал а того, что обратил внимание на вскрывшиеся дороги.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин с критикой согласился. Чиновник сообщил, что уже в выходные литым асфальтом ремонтировали улицы Гагарина и 50 лет НЛМК.
- Уже завтра мы выведем на аварийный ремонт дорог ещё один термос-бункер с литым асфальтом, а в середине декабря дороги будет ремонтировать три таких машины, - сказал Алексей Бахтин.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин с критикой согласился. Чиновник сообщил, что уже в выходные литым асфальтом ремонтировали улицы Гагарина и 50 лет НЛМК.
- Уже завтра мы выведем на аварийный ремонт дорог ещё один термос-бункер с литым асфальтом, а в середине декабря дороги будет ремонтировать три таких машины, - сказал Алексей Бахтин.
24 1740
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