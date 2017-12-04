Происшествия

39 минут назад

У липчан дважды угоняли автомобили

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#угон
У липчан дважды угоняли автомобили

В одном из случаев - с применением насилия

3 декабря в полицию обратилась 63-летняя гражданка с заявлением о том, что в ночь с 2 по 3 декабря неизвестным от дома по переулку Рудному совершен угон автомобиля "Тойота-Королла". Позже автомобиль обнаружен у другого дома по пер.Рудному с механическими повреждениями. Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД,  ОУР по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 30-летний липчанин. Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по Липецку.

3 декабря в отдел полиции обратился 33-летний гражданин с заявлением о том, что 30 ноября в 20:00 от дома по ул.9 Января неработающий ранее судимый 45-летний липчанин с применением физического насилия совершил угон автомобиля «Форд-Фокус». Автомобиль обнаружен у дома по ул.4-й Пятилетки в исправном состоянии. Проверку проводит ОП № 4 УМВД России по  Липецку.

568
#угон

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