Общество

47 минут назад

Липецк отстает в программе «Комфортная городская среда»

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#ЖКХ #Минстрой #рейтинг
Липецк отстает в программе «Комфортная городская среда»

Согласно прогнозам Минстроя России, до конца текущего года будет реализовано порядка 99% мероприятий по благоустройству. Об этом заявил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на Всероссийском видеоселекторном совещании по выполнению программ создания комфортной городской среды и капитального ремонта.

Михаил Мень уточнил, что в текущем году должны быть благоустроены 19 570 дворов, 2,5 тысячи общественных пространств, 220 парков.  «В среднем по России работы завершены на 80%. В основном сейчас завершается установка малых форм, идёт приёмка работ. Показатель достаточно неплохой», — отметил министр.

Он напомнил, что работы принимаются с участием общественности, поэтому объекты сдаются не с первого раза. Кроме того, некоторые регионы отстают от графиков.  «На сегодня на нашем особом контроле остаются 15 регионов, где главам субъектов нужно устранить риски и отставания по срокам, чтобы не допустить неисполнения обязательств перед жителями» - подчеркнул министр. Среди отстающих регионов - Республики Хакасия, Карелия, Саха (Якутия) и Алтай, а также Краснодарский и Приморский край, Ханты-Мансийский АО, Ярославская, Новосибирская, Липецкая, Костромская, Архангельская и Иркутская области, сообщили в Минстрое.


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#ЖКХ #Минстрой #рейтинг

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