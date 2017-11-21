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сегодня, 14:07
Губернатор Севастополя попал под санкции
Чиновника включили в санкционный список ЕС.
Евросоюз ввел санкции против губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, говорится в журнале Евросоюза. Это решение было принято Советом ЕС на техническом уровне без обсуждения. Таким образом, оно вступило в силу с момента публикации. В документе утверждается, что Овсянников «работал на дальнейшую интеграцию незаконно присоединенного Крымского полуострова в Российскую Федерацию».
В июле 2016 года Овсянников был назначен исполняющим обязанности губернатора. Таким образом, Овсянникова в Брюсселе посчитали ответственным за активную поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности Украины, указывает РБК.
Внесение имени губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в санкционный список Евросоюза - не самое худшее, что может случиться в жизни. Так Овсянников прокомментировал ТАСС решение ЕС о включении его в санкционный список. Теперь ему запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также доступ к банковской системе сообщества.
В июле 2016 года Овсянников был назначен исполняющим обязанности губернатора. Таким образом, Овсянникова в Брюсселе посчитали ответственным за активную поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности Украины, указывает РБК.
Внесение имени губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в санкционный список Евросоюза - не самое худшее, что может случиться в жизни. Так Овсянников прокомментировал ТАСС решение ЕС о включении его в санкционный список. Теперь ему запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также доступ к банковской системе сообщества.