Пожилой велосипедист попал под колеса «Лады»

Пенсионер попал в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрированы 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.





Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 18 сентября на автодороге «Липецк – Грязи» 36-летний водитель автомобиля «Сузуки», допустил столкновение с грузовиком «Фредлайнер» под управлением 38-летнего водителя. В результате аварии водителя легковушки госпитализировали в ГБСМП №1.

В селе Сошки Грязинского района 33-летний мужчина врезался в дерево на автомобиле «ВАЗ-21063». Травмы получил сам водитель и его пассажиры: 46-летняя женщина и 58-летний мужчина . Все трое были госпитализированы в медицинские учреждения.



В селе Кузовка Грязинского района произошло столкновение легкового автомобиля «ЗАЗ Сенс» под управлением 56-летнего водителя и мотоцикла «Рейсер» под управлением 27-летнего водителя. В ДТП пострадал мотоциклист, доставлен в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», госпитализирован.



В Грязях на улице Красная площадь 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада-210703», сбила 71-летнего велосипедиста. Пострадавший в ДТП велосипедист доставлялся в ГУЗ «Грязинская МРБ», госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1242 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 67, детских удерживающих устройств - 5, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 55.

