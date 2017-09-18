Происшествия
сегодня, 20:23
Смертельную аварию на Ангарской зафиксировал регистратор
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На видео снят момент самой аварии
Как сообщал GOROD48, 15 сентября, в поселке Сырский Рудник на улице Ангарской столкнулись "ГАЗель" и "ВАЗ-2114".
По словам очевидцев, авария произошла, когда "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную. От удара легковушку отбросило в опору линии уличного освещения, а "ГАЗель" опрокинулась.
В результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка "ВАЗа". 58-летний водитель легковушки госпитализирован с тяжелыми травмами.
Сегодня на видеохостинге Ютуб появилось видео этой страшной аварии.
По словам очевидцев, авария произошла, когда "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную. От удара легковушку отбросило в опору линии уличного освещения, а "ГАЗель" опрокинулась.
В результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка "ВАЗа". 58-летний водитель легковушки госпитализирован с тяжелыми травмами.
Сегодня на видеохостинге Ютуб появилось видео этой страшной аварии.
9 2127
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