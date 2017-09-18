Происшествия

сегодня, 20:23

Смертельную аварию на Ангарской зафиксировал регистратор

9 2127
#дтп #видерегистратор
1
Смертельную аварию на Ангарской зафиксировал регистратор

На видео снят момент самой аварии

Как сообщал GOROD48, 15 сентября, в поселке Сырский Рудник на улице Ангарской столкнулись "ГАЗель" и "ВАЗ-2114". 

По словам очевидцев, авария произошла, когда "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную. От удара легковушку отбросило в опору линии уличного освещения, а "ГАЗель" опрокинулась. 

В результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка "ВАЗа". 58-летний водитель легковушки госпитализирован с тяжелыми травмами.

Сегодня на видеохостинге Ютуб появилось видео этой страшной аварии.


9 2127
#дтп #видерегистратор
1

Комментарии (9)

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Печально

6 минут назад
Соболезнования родным и близким . Царствие небесное и вечный покой погибшим.
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Мария

8 минут назад
Опасный участок движения, там постоянно аварии. Но у нас ставят светофоры тогда, когда масса людей поразбивается.
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5

20 минут назад
Кардош галик лох , зато очередность проезда с светофором будет определена,чем как кому придётся!!!!
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однако

44 минуты назад
окружная дорога после лебедянской развязки - позор просто, давно пора новую строить!
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Местный

49 минут назад
Этот ещё хоть просматривается, а вот у распутья жесть полная! К стати, на этих перекрёстках раньше светофоры были.
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5

56 минут назад
Когда же обратят внимание на этот перекрёсток ответственные должностные лица,ждут,пока с их близкими что-то произойдёт????!!!! Пора бы уже светофор поставить!!!! Перекрёсток очень опасный!!!!примите меры!!!!! Пора бы уже прекратить каждую неделю на этом перекрестке мертвых людей собирать !!!!бордюры -то уже поставили!!!
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Полностью

сегодня, 20:46
кокс,с вами согласен.Объездная дорога,а светофора нет.Этот перекресток и следующий к Липецку,перед мостом нуждаются в нормальном обустройстве.
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Кардош галик лох

сегодня, 20:43
Какой там светофор? Там и так нормально не поедешь, пробки задообали, когда все утром и вечером едут, особенно фуры, со светоформ все намертво встанет
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кокс

сегодня, 20:37
Липчане давно выдвигали идею кажется на партале неравнодушных что там нужен светофор....
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