Происшествия

сегодня, 17:32

В столкновении «ГАЗели» и «ВАЗа» погибла 59-летняя женщина

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#авария #ДТП
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В столкновении «ГАЗели» и «ВАЗа» погибла 59-летняя женщина

Жесткая авария произошла на окраине Липецка.

В поселке Сырский Рудник на улице Ангарской сегодня столкнулись "ГАЗель" и "ВАЗ-2114".

По словам очевидцев, авария произошла, когда "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную. От удара легковушку отбросило в опору линии уличного освещения, а "ГАЗель" опрокинулась.

В результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка "ГАЗели". 58-летний водитель "ВАЗа" госпитализирован с тяжелыми травмами.
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#авария #ДТП
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Комментарии (11)

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Жаль бабулю

24 минуты назад
; (
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Юля

37 минут назад
Погибшей женщины, если можете всех назвать, тогда всех...
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Нюша

сегодня, 19:07
Наверное Марата. Он по разными именами на все сайты лезет.Всех задолбал!
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бирюля

сегодня, 18:47
Юля, ты кого просишь написать фамилию?
ответить

Живу Я там!!!

сегодня, 18:46
Почему, ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПОДМЕТИЛИ!!!!!!!!! УВАЖЕНИЕ!!!! ТАМ БЫЛО ДОСТАТОЧНО ПЕРЕХОДА!!!!!! А КАКОЙ ТО ДДЕБИЛ ЗАХОТЕЛ СВЕТОФОР!!!!!!
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Дааа

сегодня, 18:31
Сколько наивных людей развелось....думают проскочу!!!
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Марат

сегодня, 18:20
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
ответить

Согласен с Почему

сегодня, 18:20
Наши власти е"нутые.здесь светофор уже давно должен.но все собственно как всегда в этой стране
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Юля

сегодня, 18:14
Напишите пожалуйста фамилию. Она с Сырского?
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Валентина Ивановна

сегодня, 18:01
перекресток очень неудобный
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