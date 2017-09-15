Происшествия
сегодня, 17:32
В столкновении «ГАЗели» и «ВАЗа» погибла 59-летняя женщина
Жесткая авария произошла на окраине Липецка.
В поселке Сырский Рудник на улице Ангарской сегодня столкнулись "ГАЗель" и "ВАЗ-2114".
По словам очевидцев, авария произошла, когда "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную. От удара легковушку отбросило в опору линии уличного освещения, а "ГАЗель" опрокинулась.
В результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка "ГАЗели". 58-летний водитель "ВАЗа" госпитализирован с тяжелыми травмами.
По словам очевидцев, авария произошла, когда "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную. От удара легковушку отбросило в опору линии уличного освещения, а "ГАЗель" опрокинулась.
В результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка "ГАЗели". 58-летний водитель "ВАЗа" госпитализирован с тяжелыми травмами.
Жаль бабулю
Юля
Нюша
бирюля
Живу Я там!!!
Дааа
Марат
Согласен с Почему
Юля
Валентина Ивановна