В столкновении «ГАЗели» и «ВАЗа» погибла 59-летняя женщина

Жесткая авария произошла на окраине Липецка.

В поселке Сырский Рудник на улице Ангарской сегодня столкнулись "ГАЗель" и "ВАЗ-2114".



По словам очевидцев, авария произошла, когда "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную. От удара легковушку отбросило в опору линии уличного освещения, а "ГАЗель" опрокинулась.



В результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка "ГАЗели". 58-летний водитель "ВАЗа" госпитализирован с тяжелыми травмами.

