5-летнего мальчика сбили на сельской дороге

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 сентября в селе Елецкое Липецкого района 22-летний водитель «Хендай Солярис» сбил пятилетнего мальчика-пешехода, который по предварительным сведениям, находился на проезжей части вместе с матерью. Пострадавший в ДТП ребенок был госпитализирован в ГУЗ ОДБ г. Липецка.

В Липецке на улице Универсальный проезд 48-летний водитель «Киа Рио» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ - 21120» под управлением 25-летнего водителя. Пострадавший в ДТП водитель «ВАЗ - 21120» обратился в ГБ СМП №1, после оказания помощи отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1467 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 13, неиспользование ремней безопасности – 73, детских удерживающих устройств-15, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 64.