Происшествия

сегодня, 09:02

5-летнего мальчика сбили на сельской дороге

5 2332
#авария #ДТП
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5-летнего мальчика сбили на сельской дороге

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 сентября в селе Елецкое Липецкого района 22-летний водитель «Хендай Солярис» сбил пятилетнего мальчика-пешехода, который по предварительным сведениям, находился на проезжей части вместе с матерью. Пострадавший в ДТП ребенок был госпитализирован в ГУЗ ОДБ г. Липецка.

В Липецке на улице Универсальный проезд 48-летний водитель «Киа Рио» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ - 21120» под управлением 25-летнего водителя. Пострадавший в ДТП водитель «ВАЗ - 21120» обратился в ГБ СМП №1, после оказания помощи отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1467 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 13, неиспользование ремней безопасности – 73, детских удерживающих устройств-15, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 64.

5 2332
#авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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Гость

сегодня, 10:40
Матери не было так то, мальчик выбежал один.
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ВОльнов

сегодня, 10:30
а мальчик бутылку водки перед этим выпил? там не уточняется?
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редакция

сегодня, 09:49
Ошибочка вышла. Правильно читать "...22-летний Сентябрь, водитель «Хендай Солярис»..."
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Гостья

сегодня, 09:43
Указывайте автора статей, чтоб при встрече бить словарем или выдавать очки!! Читайте то, что пишите!! " 22-летний сентября водитель «Хендай Солярис» " Это как так то??
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Капец

сегодня, 09:30
Когда Молоканов поставит точку в беспределе на дорогах? Гнать понослоника поганой метлой
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