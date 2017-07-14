Общество

40 минут назад

Аромат Липецка сравнили с Chanel №5

8 299
#песня #поздравление
Аромат Липецка сравнили с Chanel №5

Городу на его День подарили песню.

Музыкант Игорь Ачкасов устроил в Сети премьеру песни-поздравления Липецку с Днем города. Произведение было создано при участии поэта Евгения Резвых, который выступил автором слов.

Песня носит название «Запах лип». В аудиозаписи упоминаются знакомые липчанам Дворянская улица, храм на Соборной, Петровский пруд, Успенская церковь. В песне упоминаются потом Петровских времен — завод и железная руда, соловьи и пшеничные поля. Кроме того, запах липецких лип сравнивается с флюидами любви и ароматом Chanel №5.

8 299
#песня #поздравление

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

злой обыватель

10 минут назад
Липецк мог бы спокойно стать вторым Баден-Баденом. Такой же климат, минеральные воды. А с двумя колхозными уродами превратился в Тербуны 2.
ответить

000

10 минут назад
Это они на Елецком ещё не были....
ответить

Я

10 минут назад
Что такое потом Петровских времен?
ответить

От этого аромата анкология переполнена

21 минуту назад
А автомобили утром цвет металлик превращаются.и где компенсация жителям города за особые условия проживания.
ответить

Максим

21 минуту назад
Житель все верно. Пусть приедут на лтз споют заодно и все посмеютс
ответить

Житель3

22 минуты назад
Особенно когда навоз на поля вывозят, аромат chanel #777
ответить

житель 2

27 минут назад
Особенно в районе МУП "ЛиСа"... Там Chanel №100500
ответить

житель

28 минут назад
особенно в районе Шлакооткоса... там Chanel №666
ответить

Еще в рубрике

Автор идеи памятника Победы предложил липчанм собрать средства на новый мост
#благоустройство
2
Автор идеи памятника Победы предложил липчанм собрать средства на новый мост

15 минут назад

Общество
В субботу в Липецке будет еще один салют
#День города #праздник
2
В субботу в Липецке будет еще один салют

28 минут назад

Общество
Пропавшего мальчика будут искать волонтеры на лошадях
#поиск #пропавшие без вести
Пропавшего мальчика будут искать волонтеры на лошадях

56 минут назад

Общество
Накануне дня города в Липецке провалился мост
#ЧП
19
Накануне дня города в Липецке провалился мост

сегодня, 08:10

Общество
Липецкая вечЁрка: угроза со столба, первый электробус и агрессивный депутат
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: угроза со столба, первый электробус и агрессивный депутат

вчера, 20:40

Общество
В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в 2,6 раза
#демография
6
В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в 2,6 раза

вчера, 20:38

Общество