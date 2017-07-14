Общество
40 минут назад
Аромат Липецка сравнили с Chanel №5
8 299
Городу на его День подарили песню.
Музыкант Игорь Ачкасов устроил в Сети премьеру песни-поздравления Липецку с Днем города. Произведение было создано при участии поэта Евгения Резвых, который выступил автором слов.
Песня носит название «Запах лип». В аудиозаписи упоминаются знакомые липчанам Дворянская улица, храм на Соборной, Петровский пруд, Успенская церковь. В песне упоминаются потом Петровских времен — завод и железная руда, соловьи и пшеничные поля. Кроме того, запах липецких лип сравнивается с флюидами любви и ароматом Chanel №5.
Песня носит название «Запах лип». В аудиозаписи упоминаются знакомые липчанам Дворянская улица, храм на Соборной, Петровский пруд, Успенская церковь. В песне упоминаются потом Петровских времен — завод и железная руда, соловьи и пшеничные поля. Кроме того, запах липецких лип сравнивается с флюидами любви и ароматом Chanel №5.
8 299
злой обыватель
000
Я
От этого аромата анкология переполнена
Максим
Житель3
житель 2
житель