Аромат Липецка сравнили с Chanel №5

Городу на его День подарили песню.

Музыкант Игорь Ачкасов устроил в Сети премьеру песни-поздравления Липецку с Днем города. Произведение было создано при участии поэта Евгения Резвых, который выступил автором слов.Песня носит название «Запах лип». В аудиозаписи упоминаются знакомые липчанам Дворянская улица, храм на Соборной, Петровский пруд, Успенская церковь. В песне упоминаются потом Петровских времен — завод и железная руда, соловьи и пшеничные поля. Кроме того, запах липецких лип сравнивается с флюидами любви и ароматом Chanel №5.