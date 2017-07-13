Происшествия

сегодня, 20:02

На улице Студеновской перевернулся «УАЗ» (ВИДЕО)

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#авария #ДТП
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На улице Студеновской перевернулся «УАЗ» (ВИДЕО)

Водитель пытался избежать столкновения.

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Сегодня около 18.30 в Липецке на улице Студеновской перевернулся на крышу автомобиль "УАЗ".

Автомобиль двигался в сторону сокольского поселка, с боковой дороги возле ТРЦ "Липецк" выехал "Митсубиси Аутлэндер". Чтобы избежать столкновения водитель "УАЗа" вывернул на встречную полосу, но там ему ему вновь пришлось выкручивать руль - в лоб машины двигался еще один внедорожник. В результате этих маневров "УАЗ" опрокинулся. 

В аварии никто не пострадал.
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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Barbbi

27 минут назад
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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злой обыватель

50 минут назад
Мужика нужно к Герою России представить. Ппц был бы: тушенка из русских дятлов в китайской таре.
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Водятел

52 минуты назад
Лишь бы руля завернуть. Чудны крестьянские дети :)
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Проездной

56 минут назад
Вот накуй этот олень руля крутил? Тарань нах, тем более на УАЗе! Вот если бы уИпал кого нибудь с такими маневрами то доказывал бы что не верблюд.
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