Происшествия
сегодня, 20:02
На улице Студеновской перевернулся «УАЗ» (ВИДЕО)
Водитель пытался избежать столкновения.
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Сегодня около 18.30 в Липецке на улице Студеновской перевернулся на крышу автомобиль "УАЗ".
Автомобиль двигался в сторону сокольского поселка, с боковой дороги возле ТРЦ "Липецк" выехал "Митсубиси Аутлэндер". Чтобы избежать столкновения водитель "УАЗа" вывернул на встречную полосу, но там ему ему вновь пришлось выкручивать руль - в лоб машины двигался еще один внедорожник. В результате этих маневров "УАЗ" опрокинулся.
В аварии никто не пострадал.
Автомобиль двигался в сторону сокольского поселка, с боковой дороги возле ТРЦ "Липецк" выехал "Митсубиси Аутлэндер". Чтобы избежать столкновения водитель "УАЗа" вывернул на встречную полосу, но там ему ему вновь пришлось выкручивать руль - в лоб машины двигался еще один внедорожник. В результате этих маневров "УАЗ" опрокинулся.
В аварии никто не пострадал.
Barbbi
злой обыватель
Водятел
Проездной