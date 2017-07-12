Липчанин стал прокурором Владимира

С 2008 по 2013 годы Илья Копытин был заместителем прокурора Октябрьского района Липецка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, приказом Генерального прокурора России от 11 июля № 717-к на должность прокурора города Владимира назначен советник юстиции Копытин Илья Александрович.

Илья Копытин родился 2 сентября 1983 года в Липецке. В 2005 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С 2005 по 2008 годы Копытин работал следователем прокуратуры Долгоруковского района Липецкой области, следователем четвертого межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ при прокуратуре РФ по Липецкой области, референтом отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.

С 2008 по 2013 годы - заместитель прокурора Октябрьского района города Липецка. Последняя занимаемая должность - Муромский городской прокурор (с 2013 года).

Женат, воспитывает дочь.

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