Общество
41 минуту назад
Липецкие квитанции за «коммуналку» оказались вне закона
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Там нашли ненадлежащую рекламу.
Комиссия управления федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрела жалобу горожанина на то, что вместе с платежной квитанцией за электроэнергию он получает рекламу сторонних услуг.
Специалистами УФАС было выяснено, что на обороте платежки вместо способа расчета за потребленные услуги указана рекламная информация - о сантехнических работах, работах по проектированию и строительству, кадастровых, кровельных работах, сооружению заборов, фундаментов, колодцев, теплиц и т.д. Кроме того, каждая рекламная информация содержит адреса и контактные номера телефонов. Таким образом, информация, размещаемая на оборотной стороне счет-квитанций на электроэнергию, соответствует понятию, изложенному в статье 3 Закона о рекламе и является рекламной, указано в решении.
Комиссия УФАС признала ненадлежащей рекламу, распространявшуюся на оборотной стороне квитанций на оплату электроэнергии по июль 2016 года. Предписание об устранении нарушения не выдано, так как рекламу уже прекратили распространять.
Специалистами УФАС было выяснено, что на обороте платежки вместо способа расчета за потребленные услуги указана рекламная информация - о сантехнических работах, работах по проектированию и строительству, кадастровых, кровельных работах, сооружению заборов, фундаментов, колодцев, теплиц и т.д. Кроме того, каждая рекламная информация содержит адреса и контактные номера телефонов. Таким образом, информация, размещаемая на оборотной стороне счет-квитанций на электроэнергию, соответствует понятию, изложенному в статье 3 Закона о рекламе и является рекламной, указано в решении.
Комиссия УФАС признала ненадлежащей рекламу, распространявшуюся на оборотной стороне квитанций на оплату электроэнергии по июль 2016 года. Предписание об устранении нарушения не выдано, так как рекламу уже прекратили распространять.
1 751
Пипецкое дно