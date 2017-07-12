Липецкие квитанции за «коммуналку» оказались вне закона

Там нашли ненадлежащую рекламу.

Комиссия управления федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрела жалобу горожанина на то, что вместе с платежной квитанцией за электроэнергию он получает рекламу сторонних услуг.



Специалистами УФАС было выяснено, что на обороте платежки вместо способа расчета за потребленные услуги указана рекламная информация - о сантехнических работах, работах по проектированию и строительству, кадастровых, кровельных работах, сооружению заборов, фундаментов, колодцев, теплиц и т.д. Кроме того, каждая рекламная информация содержит адреса и контактные номера телефонов. Таким образом, информация, размещаемая на оборотной стороне счет-квитанций на электроэнергию, соответствует понятию, изложенному в статье 3 Закона о рекламе и является рекламной, указано в решении.



Комиссия УФАС признала ненадлежащей рекламу, распространявшуюся на оборотной стороне квитанций на оплату электроэнергии по июль 2016 года. Предписание об устранении нарушения не выдано, так как рекламу уже прекратили распространять.