Общество

23 минуты назад

На берегу Мытыры навели порядок

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#экология
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На берегу Мытыры навели порядок

В Грязях прошла экологическая акция.

В Грязях прошла социальная акцию по уборке берега реки Матыра.

Как сообщают организаторы, клич всем неравнодушным был дан в соцсетях. Пришли около 20 человек, захватив с собой болотные сапоги для уборки пластика из реки, грабли, мусорные мешки, перчатки, дрели и шуруповерты, деревянные бруски для изготовления и ремонта сломанных лавочек.

- Эта экологическая акция имеет и воспитательный момент - убирая самостоятельно мусор, молодые люди вряд ли будут потом бросать его в неположенных для этого местах, подтверждая фразу «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят!», - сообащает одно из грязинских молодёжных движений.  

Фото https://vk.com/club96929105
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#экология
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Комментарии (1)

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Гостья

55 секунд назад
Вы либо перечитывайте то, что пишите, либо очки носите!! Грамотеи! "Мытыра"
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