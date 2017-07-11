Общество
23 минуты назад
На берегу Мытыры навели порядок
В Грязях прошла экологическая акция.
В Грязях прошла социальная акцию по уборке берега реки Матыра.
Как сообщают организаторы, клич всем неравнодушным был дан в соцсетях. Пришли около 20 человек, захватив с собой болотные сапоги для уборки пластика из реки, грабли, мусорные мешки, перчатки, дрели и шуруповерты, деревянные бруски для изготовления и ремонта сломанных лавочек.
- Эта экологическая акция имеет и воспитательный момент - убирая самостоятельно мусор, молодые люди вряд ли будут потом бросать его в неположенных для этого местах, подтверждая фразу «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят!», - сообащает одно из грязинских молодёжных движений.
Фото https://vk.com/club96929105
Как сообщают организаторы, клич всем неравнодушным был дан в соцсетях. Пришли около 20 человек, захватив с собой болотные сапоги для уборки пластика из реки, грабли, мусорные мешки, перчатки, дрели и шуруповерты, деревянные бруски для изготовления и ремонта сломанных лавочек.
- Эта экологическая акция имеет и воспитательный момент - убирая самостоятельно мусор, молодые люди вряд ли будут потом бросать его в неположенных для этого местах, подтверждая фразу «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят!», - сообащает одно из грязинских молодёжных движений.
Фото https://vk.com/club96929105
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