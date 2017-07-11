Улица Липецка две недели зарастает мусором

Отходы пытаются убирать сами жители.

В редакцию GOROD48 обратился житель улицы поселок Трубного Завода в Липецке (в районе вокзала и КТЗ, рядом с улицей МПС) Сергей. Мужчина пожаловался на то, что мусор с контейнерной площадки не вывозится уже две недели.



- Раньше на площадке, когда-то сооруженной из плит, стояло три контейнера. Две недели назад от них остался только один, и мусорка превратилась в настоящую свалку. Часть отходов пытаются утилизировать местные жители, но большую уносят собаки и разносят ветер. Иногда, из-за близости к гаражному кооперативу, площадка горит, - описывает ситуацию Сергей. - Мусор вообще не вывозят.



Липчанин утверждает, что он и его соседи исправно оплачивают вывоз мусора, но коммунальная компания, зарегистрированная в Ленино, свою часть сделки не исполняет. В курсе ситуации уличный комитет, но мусорная куча все растет.



Департамент ЖКХ Липецка принял сообщение GOROD48 насчет мусорного коллапса на улице поселка Трубного Завода. Там постараются разобраться в ситуации.