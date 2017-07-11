Общество

48 минут назад

Улица Липецка две недели зарастает мусором

1 407
#мусор #жалоба
Улица Липецка две недели зарастает мусором

Отходы пытаются убирать сами жители.

В редакцию GOROD48 обратился житель улицы поселок Трубного Завода в Липецке (в районе вокзала и КТЗ, рядом с улицей МПС) Сергей. Мужчина пожаловался на то, что мусор с контейнерной площадки не вывозится уже две недели.

- Раньше на площадке, когда-то сооруженной из плит, стояло три контейнера. Две недели назад от них остался только один, и мусорка превратилась в настоящую свалку. Часть отходов пытаются утилизировать местные жители, но большую уносят собаки и разносят ветер. Иногда, из-за близости к гаражному кооперативу, площадка горит, - описывает ситуацию Сергей. - Мусор вообще не вывозят.

Липчанин утверждает, что он и его соседи исправно оплачивают вывоз мусора, но коммунальная компания, зарегистрированная в Ленино, свою часть сделки не исполняет. В курсе ситуации уличный комитет, но мусорная куча все растет.

Департамент ЖКХ Липецка принял сообщение GOROD48 насчет мусорного коллапса на улице поселка Трубного Завода. Там постараются разобраться в ситуации.
1 407
#мусор #жалоба

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ирина Петровна

36 минут назад
Сделайте мусоросжигательный бак.
ответить

Еще в рубрике

НЛМК внедрил ресурсосберегающую технологию вдувания ПУТ на 90% доменных мощностей
#Доменное производство
НЛМК внедрил ресурсосберегающую технологию вдувания ПУТ на 90% доменных мощностей

5 минут назад

Общество
Под Липецком откроется новая база отдыха
#база отдыха #строительство #тендер
Под Липецком откроется новая база отдыха

13 минут назад

Общество
На берегу Мытыры навели порядок
#экология
На берегу Мытыры навели порядок

20 минут назад

Общество
Сергей Иванов назначил себе первого заместителя
#назначения
2
Сергей Иванов назначил себе первого заместителя

26 минут назад

Общество
В День знаний липчане не узнают город
#дороги
В День знаний липчане не узнают город

42 минуты назад

Общество
Улица Липецка две недели зарастает мусором
#мусор #жалоба
1
Улица Липецка две недели зарастает мусором

45 минут назад

Общество