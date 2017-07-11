Общество

45 минут назад

Липчане борются за звание лучшего коллектива фестиваля славянского искусства

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#голосование #фестиваль
Липчане борются за звание лучшего коллектива фестиваля славянского искусства

Голосовать можно четыре раза в час.

Казачий ансамбль «Вольный ветер» сражается за победу в борьбе за приз зрительских симпатий фестиваля славянского искусства «Русское поле-2017». Коллектив представляет на мероприятии липецкое землячество.

Фестиваль состоится 29 июля в музее-заповеднике «Царицыно». Свои заявки на участие направили вокальные и хореографические коллективы двух десятков российских регионов. Голосовать за претендентов можно четыре раза в час. Пока липецкий ансамбль набрал всего 121 голос. Сбор онлайн-мнений продлится до 17 часов 29 июля.

Казачий ансамбль станицы Данковская «Вольный ветер» был создан совсем недавно, но уже получил признание не только в Липецкой области, но и за ее пределами. Коллектив исполняет казачьи песни в классической аранжировке.

«Русское поле» – фестиваль славянского искусства в Европе. Ежегодно он собирает более 3000 артистов и 200 000 зрителей, объединенных любовью к русской культуре и традициям.
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#голосование #фестиваль

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