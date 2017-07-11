Общество

сегодня, 09:17

Липчанам устроят киноканикулы

261
#кино
Липчанам устроят киноканикулы

Абсолютно бесплатно.

Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает всех желающих провести летние киноканикулы. Каждое воскресенье липчан ждут на просмотры шедевров мирового кинематографа. Тема ближайших сеансов — Восточная Европа 1960-х годов.

Липчане в рамках киноканикул смогут увидеть «Нож в воде» Романа Полански и «Поездку в Вену» Карела Кахиня. Оба фильма были созданы в середине 1960-х годов.

Просмотр запланирован на 16 июля. Вход свободный.
261
#кино

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