Липчанам устроят киноканикулы

Абсолютно бесплатно.

Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает всех желающих провести летние киноканикулы. Каждое воскресенье липчан ждут на просмотры шедевров мирового кинематографа. Тема ближайших сеансов — Восточная Европа 1960-х годов.



Липчане в рамках киноканикул смогут увидеть «Нож в воде» Романа Полански и «Поездку в Вену» Карела Кахиня. Оба фильма были созданы в середине 1960-х годов.



Просмотр запланирован на 16 июля. Вход свободный.