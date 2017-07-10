Происшествия
30 минут назад
Липецкий автомобиль стал причиной трагедии на дороге в Воронеже
В тройном столкновении погибли три человека
Как сообщает 36on.ru, авария произошла накануне возле дома №72 в 23 часа 15 минут 9 июля на улице Ленинградской в Воронеже. 35-летний водитель «Лады Гранта» с липецкими номерами, двигаясь со стороны улицы Героев Стратосферы в сторону улицы Брусилова, врезался во встречный автомобиль ВАЗ-21140, за рулем которого находился 25-летний житель Воронежа.
В результате лобового столкновения водитель и 27-летняя пассажирка «четырнадцатой» погибли на месте происшествия. Водитель "Лады Гранта" позже скончался в больнице.
По словам очевидцев, незадолго до столкновения автомобилист на «Гранте» играл в «шашечки». В «четырнадцатую» он врезался при обгоне.
В результате лобового столкновения водитель и 27-летняя пассажирка «четырнадцатой» погибли на месте происшествия. Водитель "Лады Гранта" позже скончался в больнице.
По словам очевидцев, незадолго до столкновения автомобилист на «Гранте» играл в «шашечки». В «четырнадцатую» он врезался при обгоне.
тото