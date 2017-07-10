Происшествия

30 минут назад

Липецкий автомобиль стал причиной трагедии на дороге в Воронеже

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#дтп
Липецкий автомобиль стал причиной трагедии на дороге в Воронеже

В тройном столкновении погибли три человека

Как сообщает 36on.ru, авария произошла накануне возле дома №72 в 23 часа 15 минут 9 июля на улице Ленинградской в Воронеже. 35-летний водитель «Лады Гранта» с липецкими номерами, двигаясь со стороны улицы Героев Стратосферы в сторону улицы Брусилова, врезался во встречный автомобиль ВАЗ-21140,  за рулем которого находился 25-летний житель Воронежа.
 

 
В результате лобового столкновения водитель и 27-летняя пассажирка «четырнадцатой» погибли на месте происшествия. Водитель "Лады Гранта" позже скончался в больнице. 
 

 
По словам очевидцев, незадолго до столкновения автомобилист на «Гранте» играл в «шашечки». В «четырнадцатую» он врезался при обгоне.
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#дтп

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тото

20 минут назад
Куй глупый,людей убил...
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