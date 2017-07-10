Липчанам покажут «Вернисаж талантов»

В финале обещают фейерверк.

16 июля у Дома культуры «Матыра» состоится праздничная программа «Исток ты мой, край Липецкий!»



Как сообщают оранизаторы, мероприятия посвящены 314-летию города Липецка и Дню металлурга. Для липчан приготовлена детская игровая программа, где можно будет принять участие в квестах, мастер-классах, спортивных эстафетах, увидеть историческо-краеведческий экскурс о родном крае.



В ходе концертной программы – «Исток ты мой, край Липецкий» состоятся выступления творческих коллективов, в том числе выступит Липецкий джазовый оркестр под управлением заслуженного работника культуры Игоря Бойкова.



Также будут подведены итоги акции «Поздравь любимый город с днем рождения» и акции «Вернисаж талантов». В финале обещают фейерверк и дискотеку.