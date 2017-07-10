Культура

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Липчанам покажут «Вернисаж талантов»

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#День города #праздник
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Липчанам покажут «Вернисаж талантов»

В финале обещают фейерверк.

16 июля у Дома культуры «Матыра» состоится праздничная программа «Исток ты мой, край Липецкий!»

Как сообщают оранизаторы, мероприятия посвящены 314-летию города Липецка и Дню металлурга. Для липчан приготовлена детская игровая программа, где можно будет принять участие в квестах, мастер-классах, спортивных эстафетах, увидеть историческо-краеведческий экскурс о родном крае. 

В ходе концертной программы – «Исток ты мой, край Липецкий» состоятся выступления  творческих коллективов,  в том числе выступит Липецкий джазовый оркестр под управлением заслуженного работника культуры Игоря Бойкова. 

Также будут подведены итоги акции «Поздравь любимый город с днем рождения» и акции «Вернисаж талантов».  В финале обещают  фейерверк и дискотеку.
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#День города #праздник
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