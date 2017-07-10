Под Липецком пройдёт «Доступный фест»

Целью данного форума является обучение и трудоустройство людей с инвалидностью.

С 3 по 5 августа в селе Пады Липецкого района пройдёт III Форум людей с инвалидностью «Доступный фест». Как сообщают организаторы, форум «Доступный Фест» – это образовательная площадка, объединяющая представителей организаций для людей с инвалидностью Липецкой области, а также политики, науки, бизнеса, спорта, творчества и просто неравнодушных граждан.

Целью данного форума является обучение и трудоустройство людей с инвалидностью. Форум направлен на организацию площадок для предпринимателей, людей с инвалидностью, готовых к сотрудничеству, взаимодействию и дальнейшему трудоустройству, нахождение путей решения проблем по трудоустройству людей с инвалидностью посредством взаимодействия общества и власти; создание условий для включения людей с инвалидностью Липецкой области в социально значимую деятельность, формирование у них активной жизненной позиции, путём развития мотивации.