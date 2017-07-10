Общество

16 минут назад

Cрок действия направлений в детсады заканчивается

97
#детский сад
Cрок действия направлений в детсады заканчивается

17 июля невостребованные направления будут аннулированы.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, до 15 июля действительны направления в детские сады, выданные в основной период комплектования. Родителям малышей необходимо обратиться к руководителю дошкольного образовательного учреждения, куда ребенок был поставлен на очередь, подать заявление о зачислении в детский сад и заключить договор. 

- Обращаем внимание родителей на то обстоятельство, что при зачислении в детский сад учитывается документально подтвержденный факт проживания ребенка на территории, закрепленной за образовательным учреждением, - отмечают в департаменте. - Дети, не имеющие регистрации на этой территории, зачисляются в дошкольное учреждение на свободные места только при отсутствии очередности.

Подробную информацию о состоянии очередности или о направлении ребенка в детский сад можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

17 июля невостребованные направления будут аннулированы, а на освободившиеся места зачислены следующие по очереди.




97
#детский сад

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