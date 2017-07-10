Липецкую компанию обязали сменить название-двойник

Спор рассмотрели в УФАС.

Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства оценила доводы претензии местной компании ООО «РегионЭнергоСервис» к предприятию ООО «Регионэнергосервис».



Первая сторона конфликта в своей жалобе указала, что «Регионэнергосервис» нарушает антимонопольное законодательство. Сообщалось, что новый «Регионэнергосервис» ранее был «Росэнергосервисом», но сменил название. Вместе с этим заявитель указал УФАС, что предприятие-тезка предлагает на рынке ту же сферу услуг, что и «РегионЭнергоСервис». Следовательно, ООО «РегионЭнергоСервис» и ООО «Регионэнергосервис» осуществляют деятельность на одном товарном рынке - рынок электромонтажных работ, общестроительных работ по прокладке трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, проектированию, и являются конкурентами. Таким образом, фирменные наименования заявителя и ответчика являются тождественными, и, кроме того, происходит смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента.



Комиссия УФАС предписала ООО«Регионэнергосервис» в течение десяти дней сменить фирменное название организации. Возбуждено административное дело.