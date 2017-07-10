В Елецком районе прошел веломарафон

В воскресенье в поселке Аргамач-Пальна Елецкого района состоялся веломарафон в дисциплине «кросс-кантри»

Его организовали энтузиасты-любители при поддержке Управления физкультуры и спорта Липецкой области и администрации Елецкого муниципального района. Грунтовый веломарафон в Липецкой области проводится впервые. На старт марафона вышло около 80 участников от 13 до 70 лет из Москвы и Подмосковья, Орла, Тулы, Курска, Воронежа, Тамбова и Липецка. Взрослым участникам предстояло преодолеть 78 километров с общим набором высоты в 1000 м. Трасса марафона пролегла по живописным местам Елецкого района вдоль реки Пальна. Ее каньенообразная долина включает в себя скальные породы, пещеры, ущелья, родники, реликтовые дубравы. Здесь встретились три географических зоны с характерной для них растительностью — степная, горная и лесная. Это идеальное место для езды на горном велосипеде, включающая в себя высокие подъемы, что так важно для «кросс-кантри».



По словам спортсменов, они получили удовольствие не только от гонки, но и от природного великолепия места, в котором проходил марафон. По итогам гонки, абсолютным лидером марафона стал гонщик из Воронежа Сергей Киселев.



Список победителей марафона:



Категория (Мужчины 19-29 лет)

1 Лубанец Никита - Курск

2 Раилко Максим - Липецк

3 Пожидаев Ярослав – Курск



Категория (Мужчины 30-39 лет)

1 Киселёв Сергей - Воронеж

2 Полянских Алексей - Воронеж

3 Громов Константин - г. Жуковский



Категория (Мужчины 40+ лет)

1 Солянин Алексей - Курск

2 Нестюрин Евгений – г.Зеленоград

3 Климанов Алексей – Москва



Категория Ю3 (Юноши 17-18 лет)

1 Мурашов Никита - Курск

2 Авдеев Виталий - Курск

3 Попов Дмитрий – Липецк



Категория Ю2 (Юноши 15-16 лет)

1 Строчков Максим - Липецк

2 Сухарев Данила – Липецк



Категория Ю1 (Юноши 13-14 лет)

1 Орехов Данил - Липецк

2 Гончаренко Никита - Липецк

3 Кузьмин Дмитрий - Липецк



Д (Девушки до 18 лет)

1 Рыжкова Екатерина - Липецк

2 Бунеева Дарья - Липецк

3 Афанасьева Карина – Липецк



Ж (Женщины 18+ лет)

1 Анучина Татьяна - Липецк

2 Свешникова Ирина - Липецк

3 Мишкина Людмила - Тула

