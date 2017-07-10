Общество
сегодня, 10:26
В Елецком районе прошел веломарафон
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В воскресенье в поселке Аргамач-Пальна Елецкого района состоялся веломарафон в дисциплине «кросс-кантри»
Его организовали энтузиасты-любители при поддержке Управления физкультуры и спорта Липецкой области и администрации Елецкого муниципального района. Грунтовый веломарафон в Липецкой области проводится впервые. На старт марафона вышло около 80 участников от 13 до 70 лет из Москвы и Подмосковья, Орла, Тулы, Курска, Воронежа, Тамбова и Липецка. Взрослым участникам предстояло преодолеть 78 километров с общим набором высоты в 1000 м. Трасса марафона пролегла по живописным местам Елецкого района вдоль реки Пальна. Ее каньенообразная долина включает в себя скальные породы, пещеры, ущелья, родники, реликтовые дубравы. Здесь встретились три географических зоны с характерной для них растительностью — степная, горная и лесная. Это идеальное место для езды на горном велосипеде, включающая в себя высокие подъемы, что так важно для «кросс-кантри».
По словам спортсменов, они получили удовольствие не только от гонки, но и от природного великолепия места, в котором проходил марафон. По итогам гонки, абсолютным лидером марафона стал гонщик из Воронежа Сергей Киселев.
Список победителей марафона:
Категория (Мужчины 19-29 лет)
1 Лубанец Никита - Курск
2 Раилко Максим - Липецк
3 Пожидаев Ярослав – Курск
Категория (Мужчины 30-39 лет)
1 Киселёв Сергей - Воронеж
2 Полянских Алексей - Воронеж
3 Громов Константин - г. Жуковский
Категория (Мужчины 40+ лет)
1 Солянин Алексей - Курск
2 Нестюрин Евгений – г.Зеленоград
3 Климанов Алексей – Москва
Категория Ю3 (Юноши 17-18 лет)
1 Мурашов Никита - Курск
2 Авдеев Виталий - Курск
3 Попов Дмитрий – Липецк
Категория Ю2 (Юноши 15-16 лет)
1 Строчков Максим - Липецк
2 Сухарев Данила – Липецк
Категория Ю1 (Юноши 13-14 лет)
1 Орехов Данил - Липецк
2 Гончаренко Никита - Липецк
3 Кузьмин Дмитрий - Липецк
Д (Девушки до 18 лет)
1 Рыжкова Екатерина - Липецк
2 Бунеева Дарья - Липецк
3 Афанасьева Карина – Липецк
Ж (Женщины 18+ лет)
1 Анучина Татьяна - Липецк
2 Свешникова Ирина - Липецк
3 Мишкина Людмила - Тула
По словам спортсменов, они получили удовольствие не только от гонки, но и от природного великолепия места, в котором проходил марафон. По итогам гонки, абсолютным лидером марафона стал гонщик из Воронежа Сергей Киселев.
Список победителей марафона:
Категория (Мужчины 19-29 лет)
1 Лубанец Никита - Курск
2 Раилко Максим - Липецк
3 Пожидаев Ярослав – Курск
Категория (Мужчины 30-39 лет)
1 Киселёв Сергей - Воронеж
2 Полянских Алексей - Воронеж
3 Громов Константин - г. Жуковский
Категория (Мужчины 40+ лет)
1 Солянин Алексей - Курск
2 Нестюрин Евгений – г.Зеленоград
3 Климанов Алексей – Москва
Категория Ю3 (Юноши 17-18 лет)
1 Мурашов Никита - Курск
2 Авдеев Виталий - Курск
3 Попов Дмитрий – Липецк
Категория Ю2 (Юноши 15-16 лет)
1 Строчков Максим - Липецк
2 Сухарев Данила – Липецк
Категория Ю1 (Юноши 13-14 лет)
1 Орехов Данил - Липецк
2 Гончаренко Никита - Липецк
3 Кузьмин Дмитрий - Липецк
Д (Девушки до 18 лет)
1 Рыжкова Екатерина - Липецк
2 Бунеева Дарья - Липецк
3 Афанасьева Карина – Липецк
Ж (Женщины 18+ лет)
1 Анучина Татьяна - Липецк
2 Свешникова Ирина - Липецк
3 Мишкина Людмила - Тула
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