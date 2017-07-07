Общество

сегодня, 15:32

Кафе в Волово, на которое жаловался даже глава местной администрации, оштрафовали на 4 тысячи рублей

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#Проверка #алкоголь.
Кафе в Волово, на которое жаловался даже глава местной администрации, оштрафовали на 4 тысячи рублей

Торговля спиртным из-под полы на этом прекратится?

Прокуратура Воловского района провела проверку по информации главы сельского поселения о нарушениях предпринимателем лицензионных требований при реализации населению алкогольной продукции.

Установлено, что в кафе "Меркурий" в селе Волово посетителям реализовывали крепкие спиртные напитки.

По данному факту в отношении предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), по результатам рассмотрения которого правонарушитель оштрафован в размере 4 000 рублей.

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#Проверка #алкоголь.

Комментарии (5)

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это где такое кафе

сегодня, 18:22
под чьей крышей находится, раз глава не мог сам справиться, а призвал прокуратуру
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МЕТАЛЛУРГ

сегодня, 18:11
ВСЕ БЕДЫ ИЗ-ЗА ПЬЯНКИ Смотрите проект ОБЩЕЕ ДЕЛО (набери в поисковике)
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Боцман

сегодня, 18:10
Глава - прав, это ипучие калхозники - из преисподней.
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Кафе норм

сегодня, 16:08
Кафе норм
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конкурент

сегодня, 15:52
Сжечь не пытались?
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