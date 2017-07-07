сегодня, 15:32
Кафе в Волово, на которое жаловался даже глава местной администрации, оштрафовали на 4 тысячи рублей
Торговля спиртным из-под полы на этом прекратится?
Прокуратура Воловского района провела проверку по информации главы сельского поселения о нарушениях предпринимателем лицензионных требований при реализации населению алкогольной продукции.
Установлено, что в кафе "Меркурий" в селе Волово посетителям реализовывали крепкие спиртные напитки.
По данному факту в отношении предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), по результатам рассмотрения которого правонарушитель оштрафован в размере 4 000 рублей.
это где такое кафе
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Кафе норм
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