Кафе в Волово, на которое жаловался даже глава местной администрации, оштрафовали на 4 тысячи рублей

Торговля спиртным из-под полы на этом прекратится?

Прокуратура Воловского района провела проверку по информации главы сельского поселения о нарушениях предпринимателем лицензионных требований при реализации населению алкогольной продукции.

Установлено, что в кафе "Меркурий" в селе Волово посетителям реализовывали крепкие спиртные напитки.

По данному факту в отношении предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), по результатам рассмотрения которого правонарушитель оштрафован в размере 4 000 рублей.