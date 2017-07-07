Общество

сегодня, 10:09

В Липецкой области нашли сбежавшую от работодателя женщину

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В Липецкой области нашли сбежавшую от работодателя женщину

Женщина без документов сидит на остановке.

В социальной сети «Вконтакте» появился пост о призыве к помощи от жительницы Липецкой области Виктории. Девушка указывает, что на остановке села Воксресеновка Данковского района второй день сидит брошенная женщина.

Она назвалась Ольгой и рассказала, что раньше работала в селе Масловка, но ей пришлось сбежать оттуда без документов. Известно, что женщине нужно добраться до Москвы или Подмосковья.

Всех, кто имеет сведения о женщине или может помочь, то им стоит позвонить по номеру +79859065919.
7 2760
#поиск
2

Комментарии (7)

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липчанка

8 минут назад
никогда, Как ты точно подметил
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!

31 минуту назад
Нищий народ-нищее государство! Жиреют только военные и спец бюджеты, гражданские на остатках сидят. Когда в производство будут вкладываться, в людей?
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Марина

сегодня, 11:47
Я понимаю, что лето в этом году особенное, но тётя явно одета не по сезону.
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123

сегодня, 11:22
Запорол Борев холопов
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никогда

сегодня, 11:19
у государства одна жопа - лица нет .
ответить

олигархический феодализм

сегодня, 11:04
сбежала от рабовладельца ?
ответить

1

сегодня, 10:50
Бедные, бедные старики в России!! Униженные и оскорбленные. Когда же государство повернется лицом к старикам и детям??
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