Общество
сегодня, 10:09
В Липецкой области нашли сбежавшую от работодателя женщину
Женщина без документов сидит на остановке.
В социальной сети «Вконтакте» появился пост о призыве к помощи от жительницы Липецкой области Виктории. Девушка указывает, что на остановке села Воксресеновка Данковского района второй день сидит брошенная женщина.
Она назвалась Ольгой и рассказала, что раньше работала в селе Масловка, но ей пришлось сбежать оттуда без документов. Известно, что женщине нужно добраться до Москвы или Подмосковья.
Всех, кто имеет сведения о женщине или может помочь, то им стоит позвонить по номеру +79859065919.
Она назвалась Ольгой и рассказала, что раньше работала в селе Масловка, но ей пришлось сбежать оттуда без документов. Известно, что женщине нужно добраться до Москвы или Подмосковья.
Всех, кто имеет сведения о женщине или может помочь, то им стоит позвонить по номеру +79859065919.
липчанка
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Марина
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никогда
олигархический феодализм
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