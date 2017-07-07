Происшествия

вчера, 15:03

Липчанина отправили в колонию строгого режима из-за телефона

16 2267
#суд #приговор #покушение на кражу
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Липчанина отправили в колонию строгого режима из-за телефона

А также попытку кражи навигатора.

Мировой суд СУ №11 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого безработного местного жителя. Липчанина обвинили в покушении на кражу.

Как установлено в суде, преступление было совершено на улице Качалова в Липецке. Средь бела дня злоумышленник решил обокрасть чужое авто. Он поднял с земли кирпич и разбил им стекло правой передней двери автомобиля «Хундай-Солярис». Из салона иномарки мужчина украл
навигатор марки «PROLOGI X13-12056», в комплекте с зарядным и крепежным устройством, стоимостью 2588 рублей, и сотовый телефон марки «NOKIA 109», стоимостью 514 рублей. Вор попытался скрыться с места происшествия, однако, был задержан сотрудниками полиции, обнаружившими факт хищения.

Подсудимый с обвинением согласился, полностью признал свою вину. Свою роль при определении наказания для мужчины сыграли отрицательная характеристика из мест лишения свободы, непогашенная судимость, нарушения общественного порядка, отсутствие заработка и наличие тяжелых хронических заболеваний.

Суд признал мужчину виновным в покушении на кражу и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
16 2267
#суд #приговор #покушение на кражу
1

Комментарии (16)

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а вы предлагаете

вчера, 22:36
Агент, избранным ворам прощать по 18 миллионов рублей и отпускать ? Мы предлагаем уничтожить наркомафию в государстве РФ и лечить наркоманов и выполнить свои обещалки по созданию в стране 25 миллионов рабочих мест !!!
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Агент

вчера, 22:07
блин,не угодишь вам всем. Вы предлагаете всякому нарику и вору денег давать и отпускать? Совсем опупели?
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в ПОКУШЕНИИ на кражу нияух себе

вчера, 19:07
т.е. не украл !!! а только губы раскатал ! ой ой и ой нет красть так миллионами нада всех судей купишь с потрохами .
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Игнат

вчера, 18:40
Еучий театр обсурда.
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МЕТАЛЛУРГ

вчера, 17:47
ВСЕ БЕДЫ ИЗ-ЗА ПЬЯНКИ Смотрите проект ОБЩЕЕ ДЕЛО (набери в поисковике)
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хх

вчера, 16:38
Николай, тебя на Марс не отправить? Мож профессию поменяешь? В этой забытой всеми RF однажды оступившись вам не дадут вернуться к нормальной жизни. Поэтому сделано special чтоб вернуться на гособеспЕчЕние.
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#мемас

вчера, 16:08
БЛ НУ ПРАВДА ТУПАЯ СИТУАЦИЯ - ВЛАДЕЛЕЦ НЕ ПОЛУЧИТ ЗА РАЗБИТОЕ СТЕКЛО ЭТО 1 ВОЕ + С НАЛОГА ЕГО ПОЙДЕТ НА СОДЕРЖАНИЕ ВОРА xD круговорот тупости
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#мемас

вчера, 16:06
и че толку ? его посадили и мы с налогов заплатим за его содержание больше денег - чем он взял из машины !!!!! Тупиковая ситуация !!!! Проще было дать ему эти деньги бл !!!! Бл с таким успехом надо второго убивать человека !!!! все же воры !!!!! НАДО УХОДИТЬ ОТ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ .... И ТОГДА МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ УЙДУТ
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Егорова

вчера, 16:06
а я аферюга, втираю вам про паразитов
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Гость

вчера, 16:04
его лечить надо
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