Липчанина отправили в колонию строгого режима из-за телефона

А также попытку кражи навигатора.

Мировой суд СУ №11 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого безработного местного жителя. Липчанина обвинили в покушении на кражу.



Как установлено в суде, преступление было совершено на улице Качалова в Липецке. Средь бела дня злоумышленник решил обокрасть чужое авто. Он поднял с земли кирпич и разбил им стекло правой передней двери автомобиля «Хундай-Солярис». Из салона иномарки мужчина украл

навигатор марки «PROLOGI X13-12056», в комплекте с зарядным и крепежным устройством, стоимостью 2588 рублей, и сотовый телефон марки «NOKIA 109», стоимостью 514 рублей. Вор попытался скрыться с места происшествия, однако, был задержан сотрудниками полиции, обнаружившими факт хищения.



Подсудимый с обвинением согласился, полностью признал свою вину. Свою роль при определении наказания для мужчины сыграли отрицательная характеристика из мест лишения свободы, непогашенная судимость, нарушения общественного порядка, отсутствие заработка и наличие тяжелых хронических заболеваний.



Суд признал мужчину виновным в покушении на кражу и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.