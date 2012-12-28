Все новости
Избивший прохожего на Липовской липчанин уже отсидел за стрельбу у «Трибуны»
Происшествия
Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода
Общество
Тайны Первомайской: потерянные дома, Ярославский вокзал и вековой дуб
Общество
Сообщения о минировании школ и социальных объектов в Липецке рассылались из Вологодской области
Происшествия
Причиной угроз массового убийства в школе стал подростковый конфликт из-за девочки
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело отравителя ртутью, профессиональные «жёны» и взаперти во «Взлетном»
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Кулаками в лицо, а потом два контрольных с носка — в голову
Происшествия
Житель Грязинского района лишился крупной суммы в результате аферы
Происшествия
Происшествия
1324
сегодня, 16:33
16

Кулаками в лицо, а потом два контрольных с носка — в голову

Полиция ищет участников драки на площади Мира.

Вечером в четверг случайные прохожие стали очевидцами драки на остановке «Площадь Мира» в Липецке. А вот ее окончание — загадка для полиции.

На попавшей в распоряжение GOROD48 видеозаписи видно, как со стороны Осеннего проезда к остановке подходят четыре парня. Они разбиваются на двойки и что-то выясняют. Двое пытаются уйти, но у них не выходит. Когда они сходятся вместе, один из парней, в черной вязаной шапке, вдруг с размаха бьет в ухо другого, в такой же шапке серого цвета. Зачинщик потасовки повалил на асфальт своего соперника, оседлал его и начал бить кулаком в лицо. Когда тот, кто в партере, сумел перевернулся на живот, оппонент продолжил бить его уже в затылок и душить. В это время вторые двое бегали вокруг и периодически сходились в коротких схватках на один-два удара.

Ровно через полторы минуты бои закончились. На асфальте остались лежать серая шапка и ничком — ее хозяин. Но это не все. Когда разгоряченный зачинщик драки, кажется, чуть остыл, он вдруг подошел к противнику и ударил с носка его в голову. А потом нанес еще один такой же контрольный удар. В итоге горячая фаза конфликта продолжалась ровно 2 минуты. После такого избиения, кажется, невозможно остаться живым. Находящегося без сознания парня отволокли за руки и ноги на лавочку на остановку. И там он вдруг пришел в себя и поднялся!

Финалом этой истории стало то, что зачинщик драки разок съездил по лицу другому молодому человеку, после чего все четверо пожали друг другу руки. Трое парней ушли в сторону проспекта Мира, а тот, кто был избит, кажется, до смерти, через минуту направился в ту же сторону.

Мы обратились к медикам и в полицию за комментариями. Но оказалось, что избитый не обращался ни за медицинской помощью, ни в полицию.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сказали, что начали расследование драки на площади Мира, что пытаются установить всех ее участников.
Комментарии (16)

загадка для полиции
7 минут назад
в ссср в милиции такого не было, приходите когда убьют
Ответить
Гость
9 минут назад
Обязательно найти , пока кого-то не убили !!!
Ответить
Александр Н.
16 минут назад
Полная дебилизация , ничего человеческого,катимся на дно.
Ответить
Алкан лтз
18 минут назад
Таких прямиком на зону а с зоны на сво там активные парни нужны.ну а лежачего бить эт западло!
Ответить
Житель
28 минут назад
Нет мозгов и не надо. Большое будущее их ждёт в подворотне.
Ответить
Судья Дредд
33 минуты назад
Лежачему без сознания ногами по голове - покушение на убийство
Ответить
Детектив
36 минут назад
Ну вот, видите, ни травмата, ни ножа. Порядочные законопослушные граждане.
Ответить
Е
37 минут назад
Если люди обоюдно разошлись, зачем вы свой нос суюте!?
Ответить
Вечерняя почта
32 минуты назад
Заявление зачастую не подается из-за угроз. Случай явно требует расследования и разбирательства.
Ответить
да-уж
55 минут назад
Обычная пьяная гопота.
Ответить
Для граждан
59 минут назад
И где красная шапка?
Ответить
рефери
51 минуту назад
она окрасилась в черный цвет волчьей крови
Ответить
