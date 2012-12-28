Кулаками в лицо, а потом два контрольных с носка — в голову

Полиция ищет участников драки на площади Мира.

Вечером в четверг случайные прохожие стали очевидцами драки на остановке «Площадь Мира» в Липецке. А вот ее окончание — загадка для полиции.На попавшей в распоряжение GOROD48 видеозаписи видно, как со стороны Осеннего проезда к остановке подходят четыре парня. Они разбиваются на двойки и что-то выясняют. Двое пытаются уйти, но у них не выходит. Когда они сходятся вместе, один из парней, в черной вязаной шапке, вдруг с размаха бьет в ухо другого, в такой же шапке серого цвета. Зачинщик потасовки повалил на асфальт своего соперника, оседлал его и начал бить кулаком в лицо. Когда тот, кто в партере, сумел перевернулся на живот, оппонент продолжил бить его уже в затылок и душить. В это время вторые двое бегали вокруг и периодически сходились в коротких схватках на один-два удара.Ровно через полторы минуты бои закончились. На асфальте остались лежать серая шапка и ничком — ее хозяин. Но это не все. Когда разгоряченный зачинщик драки, кажется, чуть остыл, он вдруг подошел к противнику и ударил с носка его в голову. А потом нанес еще один такой же контрольный удар. В итоге горячая фаза конфликта продолжалась ровно 2 минуты. После такого избиения, кажется, невозможно остаться живым. Находящегося без сознания парня отволокли за руки и ноги на лавочку на остановку. И там он вдруг пришел в себя и поднялся!Финалом этой истории стало то, что зачинщик драки разок съездил по лицу другому молодому человеку, после чего все четверо пожали друг другу руки. Трое парней ушли в сторону проспекта Мира, а тот, кто был избит, кажется, до смерти, через минуту направился в ту же сторону.Мы обратились к медикам и в полицию за комментариями. Но оказалось, что избитый не обращался ни за медицинской помощью, ни в полицию.В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сказали, что начали расследование драки на площади Мира, что пытаются установить всех ее участников.