Избивший прохожего на Липовской липчанин уже отсидел за стрельбу у «Трибуны»
Происшествия
Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода
Общество
Тайны Первомайской: потерянные дома, Ярославский вокзал и вековой дуб
Общество
Сообщения о минировании школ и социальных объектов в Липецке рассылались из Вологодской области
Происшествия
Причиной угроз массового убийства в школе стал подростковый конфликт из-за девочки
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело отравителя ртутью, профессиональные «жёны» и взаперти во «Взлетном»
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Кулаками в лицо, а потом два контрольных с носка — в голову
Происшествия
Житель Грязинского района лишился крупной суммы в результате аферы
Происшествия
Погода в Липецке
410
44 минуты назад

Морозы в Липецкой области достигнут своего пика

Сильные морозы продержатся еще два дня, затем температура приблизится к норме.

Сильные морозы продержатся еще два дня, затем температура приблизится к норме.

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится антициклональный характер погоды, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят: 25 и 26 января – 20-21 градусов мороза, что на 12-13 градусов ниже нормы, 27 января – 14 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -22 до -27, днем – от -13 до -18 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -25 до -27 градусов, днем – от -15 до -17 градусов.

День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.
