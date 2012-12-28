Морозы в Липецкой области достигнут своего пика

Сильные морозы продержатся еще два дня, затем температура приблизится к норме.

Сильные морозы продержатся еще два дня, затем температура приблизится к норме.В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится антициклональный характер погоды, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят: 25 и 26 января – 20-21 градусов мороза, что на 12-13 градусов ниже нормы, 27 января – 14 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -22 до -27, днем – от -13 до -18 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -25 до -27 градусов, днем – от -15 до -17 градусов.День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.