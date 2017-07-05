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Вымокший Жириновский предлагает наказать синоптиков
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И разогнать Мосгидромет.
Глава ЛДПР и руководитель партийной фракции в Государственный думе Владимир Жириновский выразил недовольство работой синоптиков и предложил разогнать вовремя не предупредившую о предстоящем ливне службу. Как пишет РИА Новости, политик, по его словам, накануне впервые "промок до нитки", однако сразу же переоделся в запасной костюм и туфли.
- Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут — до нитки. А Мосгидромет? У нас претензии к ним, даже я видел, что черная туча прошла по Москве. Почему вы не говорите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь. Не потому, что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят, — цитируют политика СМИ.
С другой стороны лидер ЛДПР отметил оперативную работу МЧС по оповещению о надвигающихся ненастьях.
- Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут — до нитки. А Мосгидромет? У нас претензии к ним, даже я видел, что черная туча прошла по Москве. Почему вы не говорите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь. Не потому, что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят, — цитируют политика СМИ.
С другой стороны лидер ЛДПР отметил оперативную работу МЧС по оповещению о надвигающихся ненастьях.
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