В Липецке выберут самое красивое здание

Объявлен конкурс среди архитекторов.

Управление строительства и архитектуры Липецкой области совместно с региональной организацией Союза архитекторов России и Союзом строителей Липецкой области проводит ежегодный архитектурный открытый смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение "Золотая капитель – 2017".



Как сообщают в управлении строительства, архитекторы могут представить на рассмотрение свои наиболее яркие и интересные объекты, реализованные в 2016-2017 годах – это общественные здания и сооружения, жилые дома, реконструкция общественных зданий, ландшафтные решения.



Из представленных на конкурс работ комиссия в составе заслуженных и ведущих архитекторов области выберет победителей. Основной приз – «Золотая капитель» с вручением золотого диплома, а также вручат серебряный и бронзовый диплом. Заявки на участие принимают до 1 августа.





Результаты конкурса будут оглашены на торжественном собрании в честь профессионального праздника – Дня Строителя, который в этом году состоится 10 августа.