Общество

сегодня, 15:04

В Липецке выберут самое красивое здание

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#здание #конкурс #архитектура
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В Липецке выберут самое красивое здание

Объявлен конкурс среди архитекторов.

Управление строительства и архитектуры Липецкой области совместно с региональной организацией Союза архитекторов России и Союзом строителей Липецкой области проводит ежегодный архитектурный открытый смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение "Золотая капитель – 2017".

Как сообщают в управлении строительства, архитекторы могут представить на рассмотрение свои наиболее яркие и интересные объекты, реализованные в 2016-2017 годах – это общественные здания и сооружения, жилые дома, реконструкция общественных зданий, ландшафтные решения.

Из представленных на конкурс работ комиссия в составе заслуженных и ведущих архитекторов области выберет победителей. Основной приз – «Золотая капитель» с вручением золотого диплома, а также вручат серебряный и бронзовый диплом. Заявки на участие принимают до 1 августа.


Результаты конкурса будут оглашены на торжественном собрании в честь профессионального праздника – Дня Строителя, который в этом году состоится 10 августа.
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#здание #конкурс #архитектура
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Комментарии (2)

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Сергей 13

24 минуты назад
Конкурс выигран досрочно, -+ полностью согласен.
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Конкурс выигран досрочно

32 минуты назад
Лучшее архитектурное произведение - долгострой на проспекте 60 лет СССР!
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