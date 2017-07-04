Общество

сегодня, 13:43

Липецкую «управляшку» наказали штрафами за завышение тарифа

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#штраф #тариф
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Липецкую «управляшку» наказали штрафами за завышение тарифа

Опротестовать наказание не удалось.

Арбитражный суд Липецкой области отказал управляющей компании «Спутник» в отмене штрафных санкций со стороны Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также признании постановлений о нарушениях незаконными. «Управляшке», таким образом, не удалось добиться отмены наказания за завышения тарифов.

Как указано в решениях суда, штрафы на УК «Спутник» были наложены из-за признанного незаконным завышения тарифов на ремонт и содержание жилья. Установлено, что для собственников жилья в доме № 57 по улице Неделина и доме №34 по улице Мичурина  тариф за полтора года вырос с 15,41 до 18,30 рублей за квадратный метр . Новые цены не устроили плательщиков и они обратились за защитой своих интересов в прокуратуру, откуда сигнал о нарушениях и поступил в Роспотребнадзор. Ведомство наказало УК «Спутник» двумя штрафами — на 50 000 рублей и на 100 000 рублей.

ООО «УК «Спутник», считая постановления незаконными в связи с отсутствием события административного правонарушения и истечением срока давности привлечения к административной ответственности, обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлениями об их отмене. Выводы Роспотребнадзора оставили в силе.
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#штраф #тариф
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Комментарии (2)

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Ирина Петровна

сегодня, 14:39
Не жужжит, значит стадо, которым управлять легко. Кто жужжит, у тех по 15 рублей за квадрат и это в Липецке.
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олигарх

сегодня, 14:07
В Грязях давно уже за двадцать и не кто не жужжит
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