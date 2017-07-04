В мире

вчера, 17:08

Пластические хирурги озвучили новые стандарты красоты

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Пластические хирурги озвучили новые стандарты красоты

И это вовсе не пресловутые 90—60—90

Пластические хирурги внесли коррективы в стандарты женской красоты, которые были известны во всем мире, - сообщает РЕН ТВ.

На основе тысяч проведенных операций они высчитали точные пропорции фигуры, которая привлечет наибольшее число мужских взглядов, и это не 90—60—90. Дело, оказывается, вовсе не в сантиметрах, а в соотношении частей тела. Так, талия должна быть уже бёдер примерно на 43 %. Из голливудских звезд этим требованиям полностью отвечает певица Бейонсе.

Хирурги также отметили, что все больше женщин стремится увеличить размеры. И это идет вразрез с тенденцией последних 20 лет, когда в моде были утонченные фигуры. Новое исследование проводили в 35 странах мира, так что оно претендует на некоторую объективность.
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