В мире
вчера, 17:08
Пластические хирурги озвучили новые стандарты красоты
И это вовсе не пресловутые 90—60—90
Пластические хирурги внесли коррективы в стандарты женской красоты, которые были известны во всем мире, - сообщает РЕН ТВ.
На основе тысяч проведенных операций они высчитали точные пропорции фигуры, которая привлечет наибольшее число мужских взглядов, и это не 90—60—90. Дело, оказывается, вовсе не в сантиметрах, а в соотношении частей тела. Так, талия должна быть уже бёдер примерно на 43 %. Из голливудских звезд этим требованиям полностью отвечает певица Бейонсе.
Хирурги также отметили, что все больше женщин стремится увеличить размеры. И это идет вразрез с тенденцией последних 20 лет, когда в моде были утонченные фигуры. Новое исследование проводили в 35 странах мира, так что оно претендует на некоторую объективность.
На основе тысяч проведенных операций они высчитали точные пропорции фигуры, которая привлечет наибольшее число мужских взглядов, и это не 90—60—90. Дело, оказывается, вовсе не в сантиметрах, а в соотношении частей тела. Так, талия должна быть уже бёдер примерно на 43 %. Из голливудских звезд этим требованиям полностью отвечает певица Бейонсе.
Хирурги также отметили, что все больше женщин стремится увеличить размеры. И это идет вразрез с тенденцией последних 20 лет, когда в моде были утонченные фигуры. Новое исследование проводили в 35 странах мира, так что оно претендует на некоторую объективность.