Завтра завершается фестиваль «Правнуки Победы»

Фестиваль ежегодно собирает более 7000 участников.

Завтра в 14.00 во Дворце культуры «Сокол» состоится заключительный гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Правнуки Победы», посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и церемония награждения участников.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, фестиваль проводится по инициативе департамента культуры администрации Липецка с 2005 года в целях патриотического воспитания подрастающего поколения и раскрытия юных дарований в области исполнительского мастерства, хореографии, вокала. Ежегодно в нем принимают участие более 7000 человек. В течение апреля во всех школах искусств, музыкальных школах и учреждениях культуры города проходили отборочные туры.

5 мая молодые участники фестиваля исполнят песни военных лет, а также произведения советских и российских композиторов, продемонстрируют хореографические композиции.