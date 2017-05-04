Культура

сегодня, 16:12

Завтра завершается фестиваль «Правнуки Победы»

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#фестиваль
Завтра завершается фестиваль «Правнуки Победы»

Фестиваль ежегодно собирает более 7000 участников.

Завтра в 14.00 во Дворце культуры «Сокол»  состоится заключительный гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Правнуки Победы», посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  и церемония награждения участников.    

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, фестиваль проводится по инициативе департамента культуры администрации  Липецка с 2005 года в целях патриотического воспитания подрастающего поколения и раскрытия юных дарований в области исполнительского мастерства, хореографии, вокала. Ежегодно в нем принимают участие более 7000 человек.  В течение апреля во всех школах искусств, музыкальных школах и учреждениях культуры города проходили отборочные туры.

5 мая молодые участники фестиваля исполнят песни военных лет, а также произведения  советских и российских композиторов, продемонстрируют хореографические композиции.   

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#фестиваль

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