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24 минуты назад

Росавиация ответила на жалобы пилотов на массовые увольнения

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#летчики #авиация #жалоба
Росавиация ответила на жалобы пилотов на массовые увольнения

Летчики обратились в ИКАО.

Росавиация уже несколько лет проводит аудит деятельности авиационных учебных центров (АУЦ), заявили "Российской Газете" в агентстве. В прошлом году было аннулировано 65 свидетельств специалистов из числа авиационного персонала гражданской авиации. На апрель этого года аннулировано 409 свидетельств авиаперсонала. Но никак не тысячи.

Как ранее сообщил «Коммерсант», пилоты и работники авиационной отрасли обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Причина: Росавиация, "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы", уже признала недействительными свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысячу пилотских свидетельств могут аннулировать в ближайшие дни, указало издание.

Работники, подавшие жалобы, отмечают, что ведомство само разрешило создавать учебные центры, а полученные в них летные свидетельства соответствовали положениям ИКАО. ​Они просят привлечь для разбирательства международных специалистов, а также вернуть отозванные летные удостоверения. В противном случае, утверждают они, рынок рискует лишиться четверти пилотов.
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#летчики #авиация #жалоба

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