В России
24 минуты назад
Росавиация ответила на жалобы пилотов на массовые увольнения
Летчики обратились в ИКАО.
Росавиация уже несколько лет проводит аудит деятельности авиационных учебных центров (АУЦ), заявили "Российской Газете" в агентстве. В прошлом году было аннулировано 65 свидетельств специалистов из числа авиационного персонала гражданской авиации. На апрель этого года аннулировано 409 свидетельств авиаперсонала. Но никак не тысячи.
Как ранее сообщил «Коммерсант», пилоты и работники авиационной отрасли обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Причина: Росавиация, "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы", уже признала недействительными свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысячу пилотских свидетельств могут аннулировать в ближайшие дни, указало издание.
Работники, подавшие жалобы, отмечают, что ведомство само разрешило создавать учебные центры, а полученные в них летные свидетельства соответствовали положениям ИКАО. Они просят привлечь для разбирательства международных специалистов, а также вернуть отозванные летные удостоверения. В противном случае, утверждают они, рынок рискует лишиться четверти пилотов.
Как ранее сообщил «Коммерсант», пилоты и работники авиационной отрасли обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Причина: Росавиация, "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы", уже признала недействительными свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысячу пилотских свидетельств могут аннулировать в ближайшие дни, указало издание.
Работники, подавшие жалобы, отмечают, что ведомство само разрешило создавать учебные центры, а полученные в них летные свидетельства соответствовали положениям ИКАО. Они просят привлечь для разбирательства международных специалистов, а также вернуть отозванные летные удостоверения. В противном случае, утверждают они, рынок рискует лишиться четверти пилотов.