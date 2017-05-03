В Липецкой области зарегистрировано 6 случаев бруцеллеза

С начала года зарегистрировано 101613 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за январь-март этого года зарегистрировано 101613 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года произошло небольшое увеличение заболеваемости: в январе марте 2016 года отмечено 100805 случаев заболеваний. Но специалисты говорят о стабилизации ситуации.

Так, зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ – 93106 случаев (3,2%), внебольничными пневмониями – 1731 случай (7,2%), острыми кишечными инфекциями (ОКИ) неустановленной этиологии – 965 случаев (12,2%), хроническими вирусными гепатитами – 186 случаев (на 9 случаев больше), бруцеллезом – 6 случаев(в 2016 году он не регистрировался), микроспорией – 230 случаев (рост 27,8%), энтеробиозом – 526 случаев (25,5%) – всего по 8 нозологическим формам.

В общей структуре инфекционной заболеваемости доля острых респираторных инфекций составила 91,6%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 2,1%, что связано с эпидемическим подъемом в январе, обусловленным циркуляцией вирусов гриппа типа А(H3N2), второй волной эпидемического подъема в феврале – марте, обусловленной вирусами гриппа типа В, А (H3N2) и другими респираторными вирусами. Учтено 1258 случаев гриппа, летальных исходов не зарегистрировано. Эффективность иммунизации (охват населения прививками – 38,3%) выражается в снижении заболеваемости среди привитых в 7,5 раз, в т.ч. среди привитых детей в 21 раз, относительно не привитых лиц.

Эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом сопровождался ростом заболеваемости внебольничными пневмониями на 7,2% (1731 случаев, 149,73 на 100 тыс. населения). В структуре, преобладало взрослое население – 66,7%, летальных исходов – 2, связаны с поздним обращением, отягощенным анамнезом (не привитые, сопутствующие хронические болезни).

Кроме того, отмечается снижение (стабилизация) уровней заболеваемости по 53 инфекционным и паразитарным болезням, в т. ч. сальмонеллезом – 72 случ. (37,4%), коклюшем – 41 случ. (39,7%), ВИЧ-инфекцией – 87 случаев (14,7%), ветряной оспой – 1245 случ. (в 2,0 раза), скарлатиной – 9 случ. (в 3,9 раза), обращаемости по поводу покусов животными – 874 случ. (10,1%), педикулезом – 284 случая (16%), и др.

В группе инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, сохраняется эпидемиологическое благополучие, случаи дифтерии, кори, краснухи, паротита, столбняка, полиомиелита не регистрировались.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной этиологии (ОКИУЭ) стабилизировался. Заболеваемость ОКИ ротавирусной этиологии снизилась на 1,3%.

Заболеваемость кишечными инфекциями неустановленной этиологии (ОКИНУЭ) была выше уровня 2016 г. на 12,2%.

За 3 мес. 2017 г. выявлено 87 случаев ВИЧ-инфекции, что на 18% ниже аналогичного периода 2016 г. (102 случая). Местные жители составили 86%. В г. Липецке проживает 69% заболевших, где зарегистрировано 52 случая среди местного населения.

Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрируются преимущественно в возрастной группе 30-39, отмечается рост в 1,7 раза заболеваемости в группе 40-49 лет, а так же среди лиц старше 55 лет.

Наркотический путь инфицирования составил 35,5%, доля лиц, не исключающая как наркотический, так и половой путь передачи – 6,6%, преобладание полового пути инфицирования (56,6%, рост на 23%) оценивается как негативная тенденция, связанная с риском распространения инфекции вне наркотического сообщества.

В текущем году интенсивность эпизоотического процесса бешенства относительно 2016 года снизилась, на 1 апреля зарегистрировано 9 случаев заболевания бешенством животных (в 2016 г. - 17). Вместе с тем, неблагоприятным фактором является течение эпизоотического процесса по антропургическому типу: основные источники домашние и сельскохозяйственные животные (55,5%).

Обращаемость населения за антирабической помощью, несмотря на незначительное снижение, остается высокой, зарегистрировано 874 обращения.

Климатические факторы способствуют высокой активности клещей, с 10 марта населения начало обращаться с укусами клещей, на 20 апреля зафиксировано 193 покуса (в 2016 г. – 282). Зараженность клещей боррелиями и др. клещевыми инфекциями превысила 14%.

Заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза стабилизировалась (117 случая).

Заболеваемость вирусными гепатитами (по суммарному показателю) выросла на 6,4%, в т.ч. хроническим вирусным гепатитом В на 7 случаев (43 случая), хроническим вирусным гепатитом С – на 2 случая (143 случая).

Кроме того, зарегистрированы 9 случаев острого вирусного гепатита А; 6 случаев бруцеллеза; 3 случая геморрагических лихорадок с почечным синдромом; по 2 случая острого вирусного гепатита Е, поствакцинальных осложнений, 1 случай энтеровирусной инфекции и др. заболевания со спорадическим уровнем регистрации.