Детям из Хлевенского района рассказали о правах человека

Для учащихся лицея села Хлевное и средней школы села Елецкая Лозовка прошел ряд мероприятий, направленных на формирование правовой грамотности подрастающего поколения, популяризацию здорового образа жизни.

Так, первоклассники лицея познакомились с термином «права человека», со структурой Всемирной Декларации прав человека, ее назначением, а также рассуждали о ценности человеческой личности, о гражданском достоинстве и т.п.

Для четвероклассников лицея было организовано мероприятие, направленное на профилактику вредных привычек – употребления алкоголя, табакокурения. В частности, дети учились отказываться от рискованных предложений. В конце мероприятия ребята выстроили символическую стену здоровья из кирпичиков полезных привычек.

Участниками заседания круглого стола в школе села Елецкая Лозовка стали детей и их родители. На заседании обсуждались вопросы защиты своих прав в Интернете, в частности, как предостеречься от влияния мошенников. Проводилась дискуссия по вопросам правильного использования ресурсов интернет-сайтов.

Кроме этого дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на экскурсии в отделении надзорной деятельности по Задонскому и Хлевенскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Липецкой области. Ребята осмотрели пожарные машины, специальную одежду, инвентарь для тушения огня, с огромным удовольствием тушили воображаемый пожар, примеряли форму, каски. В беседе со спасателями дети вспомнили правила пожарной безопасности, сообщает Управление социальной защиты населения Липецкой области.