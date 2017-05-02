В России

16 минут назад

В России заблокированы три мессенджера

92
#блокировка #запрет #сервис #сообщение
В России заблокированы три мессенджера

Под блокировку попало даже «элитное» приложение.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE, которые отказались регистрироваться в качестве распространителей информации. Также в список попал аудиовизуальный чат Vchat.

Как уточняет «Интерфакс», ресурсы были заблокированы после того, как отказались предоставлять российским властям данные о своих пользователях и их активности в сервисах обмена сообщениями. Кроме этого, они отказались признать себя организаторами распространения информации. Инфопосредники были внесены в реестр с пометкой Restricting (Ограничение).

Пока в реестр запрещенных сайтов внесены только сами порталы сервисов и некоторые из их IP-адресов. В ведомстве отметили, что блокировка предусматривает полный запрет доступа к сервисам из России.
92
#блокировка #запрет #сервис #сообщение

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