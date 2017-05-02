Липецкие школьники пишут ветеранам

Акция "Напиши письмо ветерану" подходит к концу.

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, всё больше и больше липчан присоединяется к всероссийской акции «Напиши письмо ветерану».



- Настоящим спасением были во время войны фронтовые письма –треугольники со штемпелем полевой почты, - отмечают организаторы акции - Сколько радости приносил в семьи долгожданный, втрое сложенный тетрадный листок! А иногда сколько горя, когда приходили совсем другие вести… Сегодня жители нашего города могут выразить слова благодарности и добрые пожелания ветеранам, написав им на специальном бланке письмо. Сегодня эти письма – словно привет из далёкой военной поры и в то же время символ связи с нынешним поколением.



Большой отклик нашла эта акция у читателей муниципальных библиотек, а также у учащихся школы № 28, лицея № 3, лицея № 44. Сотрудники библиотеки «Сокольская» провели для ребят этих школ урок памяти «Письма военных лет», где прозвучали отрывки из фронтовых писем. Дети бережно сворачивали в треугольники письма, написанные ими, где они выразили свои чувства признательности и уважения ветеранам.



Письмо ветерану можно написать в любой библиотеке Централизованной библиотечной системы Липецка. Акция продлится до 5 мая. Все собранные письма вместе с цветами будут переданы ветеранам войны и труженикам тыла на праздничном параде 9 Мая.



Фото liplib.ru

