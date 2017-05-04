В Липецкой области до +17

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем от +12 до +17.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 1 до 3 тепла, днем от 13 до 15 градусов тепла.

5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса ниже нуля.