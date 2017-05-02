Заведующую детским садом «сдали» жители Грязей

Женщину подозревают в мошенничестве.

Грязинская межрайонная прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей Грязей, поступившему в один из ящиков для обращений, размещенных в ходе форума «Вместе ради детей».

В обращении сообщалось о том, что руководители некоторых дошкольных образовательных организаций получают заработную плату за «мертвые души».

В ходе проверки информация нашла свое подтверждение.

Установлено, что заведующая одного из детских садов скрыла от отдела образования администрации района, осуществляющего начисление заработной платы сотрудникам детского сада, факт увольнения своего сотрудника.

Воспользовавшись банковской картой бывшего работника, заведующая похитила более 66 тысяч рублей.

Учитывая, что такие действия уголовно наказуемы, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.