Происшествия

сегодня, 11:07

Заведующую детским садом «сдали» жители Грязей

3 1328
#мошенничество
Заведующую детским садом «сдали» жители Грязей

Женщину подозревают в мошенничестве.

Грязинская межрайонная прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей Грязей, поступившему в один из ящиков для обращений, размещенных в ходе форума «Вместе ради детей».

В обращении сообщалось о том, что руководители некоторых дошкольных образовательных организаций получают заработную плату за «мертвые души».

В ходе проверки информация нашла свое подтверждение.

Установлено, что заведующая одного из детских садов скрыла от отдела образования администрации района, осуществляющего начисление заработной платы сотрудникам детского сада, факт увольнения своего сотрудника.

Воспользовавшись банковской картой бывшего работника, заведующая похитила более 66 тысяч рублей.

Учитывая, что такие действия уголовно наказуемы, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

3 1328
#мошенничество

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мама

15 минут назад
Их надо всех пересажать.Мало того собирают деньги,плюс еще намекают,что если не сдашь,то житья ребенку не будет. Падлы.
ответить

Это мелоч

21 минуту назад
А сколько устроить в сад и как сумками несут а еще про кумовство.
ответить

Гость

47 минут назад
А что за сад?
ответить

Еще в рубрике

Пьяный липчанин расстреливал прохожих и машины из пистолета
#стрельба #хулиганство
2
Пьяный липчанин расстреливал прохожих и машины из пистолета

50 минут назад

Происшествия
Липчанин обокрал дачный домик в Тамбовской области
#кража
Липчанин обокрал дачный домик в Тамбовской области

сегодня, 11:11

Происшествия
Заведующую детским садом «сдали» жители Грязей
#мошенничество
3
Заведующую детским садом «сдали» жители Грязей

сегодня, 11:07

Происшествия