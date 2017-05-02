Происшествия

37 минут назад

Липчанин попался на краже из книжного магазина

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#кража #книги #магазин
Липчанин попался на краже из книжного магазина

Преступление совершено в Москве.

22-летний ранее несудимый уроженец Липецкой области задержан сотрудниками уголовного розыска Войковского района по подозрению в краже из книжного магазина, сообщает УМВД Северного административного округа Москвы.

Заявление в полицию поступило от работника книжного магазина. С его слов стало известно, что неизвестный совершил кражу книжной продукции из магазина на Ленинградском шоссе. После чего скрылся. Материальный ущерб составил около 3 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении книг. Похищенное изъято. Органами дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
223
#кража #книги #магазин

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