Липчанин попался на краже из книжного магазина

Преступление совершено в Москве.

22-летний ранее несудимый уроженец Липецкой области задержан сотрудниками уголовного розыска Войковского района по подозрению в краже из книжного магазина, сообщает УМВД Северного административного округа Москвы.



Заявление в полицию поступило от работника книжного магазина. С его слов стало известно, что неизвестный совершил кражу книжной продукции из магазина на Ленинградском шоссе. После чего скрылся. Материальный ущерб составил около 3 тысяч рублей.



Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении книг. Похищенное изъято. Органами дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.