В Грязях горел дом

Огонь уничтожил кровлю

Накануне, в 22:06 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании жилого дома пв Грязях, на ул. Революции 1905 года, д. 70.



К месту пожара выехали: 2 отделения 19 ПСЧ, 1 отделение ОПСП-12, 1 отделение 41 ПСЧ, 1 отделение ОПСП-40, ДПД (4 чел.).



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома и кровля по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.