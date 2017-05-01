Происшествия

15 минут назад

В Грязях горел дом

71
#пожар
В Грязях горел дом

Огонь уничтожил кровлю

Накануне, в 22:06 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании жилого дома пв Грязях, на ул. Революции 1905 года, д. 70.

К месту пожара  выехали: 2 отделения 19 ПСЧ, 1 отделение ОПСП-12, 1 отделение 41 ПСЧ, 1 отделение ОПСП-40, ДПД (4 чел.).

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома и кровля по всей  площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
71
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В день Первомая в Липецкой области до +25 и сухо
#тепло
2
В день Первомая в Липецкой области до +25 и сухо

вчера, 12:32

Погода в Липецке
В Липецкой области до +25
#ветер
2
В Липецкой области до +25

29.04.2017 13:07

Погода в Липецке
В Липецкой области до +24 и сильный южный ветер
#ветер
В Липецкой области до +24 и сильный южный ветер

27.04.2017 13:05

Погода в Липецке