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54 минуты назад

Украина достроила дамбу и окончательно отрезала Крым от воды Днепра

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Украина достроила дамбу и окончательно отрезала Крым от воды Днепра

Украина достроила новую дамбу на Северо-Крымском канале на границе с полуостровом

Украина построила новую дамбу в херсонской области для блокирования водоснабжения Крыма, - сообщает ТВЦ со ссылкой на украинский телеканал ТСН. Официальное объяснение нового ирригационного проекта на границе с Крымом - орошение сельскохозяйственных районов Херсонской области. Однако эксперты уверены: новая бетонная плотина на самом деле призвана препятствовать поступлению воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу.

По информации телеканала, дамба построена рекордные сроки - всего за год. На ее возведение ушло 35 млн гривен, или 1,3 млн долларов. Местные власти говорят: после закрытия шлюзов выше по течению херсонские земли оказались отрезаны от водоснабжения.

В сообщении украинской службы новостей подчеркивается, что новая дамба оборудована специальным шлюзом, который можно открыть в любой момент. Как отмечает автор сюжета, «когда Крым вернется в состав Украины, водой наполнится еще 300 километров канала».

Напомним, что с марта 2014 года украинские власти устраивают разного рода инфраструктурные блокады полуострова. В том числе Киев пошел на такой шаг, как перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу, после чего пришлось строить альтернативные коммуникации с Краснодарским краем.
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