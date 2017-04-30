В России
54 минуты назад
Украина достроила дамбу и окончательно отрезала Крым от воды Днепра
Украина достроила новую дамбу на Северо-Крымском канале на границе с полуостровом
Украина построила новую дамбу в херсонской области для блокирования водоснабжения Крыма, - сообщает ТВЦ со ссылкой на украинский телеканал ТСН. Официальное объяснение нового ирригационного проекта на границе с Крымом - орошение сельскохозяйственных районов Херсонской области. Однако эксперты уверены: новая бетонная плотина на самом деле призвана препятствовать поступлению воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу.
По информации телеканала, дамба построена рекордные сроки - всего за год. На ее возведение ушло 35 млн гривен, или 1,3 млн долларов. Местные власти говорят: после закрытия шлюзов выше по течению херсонские земли оказались отрезаны от водоснабжения.
В сообщении украинской службы новостей подчеркивается, что новая дамба оборудована специальным шлюзом, который можно открыть в любой момент. Как отмечает автор сюжета, «когда Крым вернется в состав Украины, водой наполнится еще 300 километров канала».
Напомним, что с марта 2014 года украинские власти устраивают разного рода инфраструктурные блокады полуострова. В том числе Киев пошел на такой шаг, как перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу, после чего пришлось строить альтернативные коммуникации с Краснодарским краем.
По информации телеканала, дамба построена рекордные сроки - всего за год. На ее возведение ушло 35 млн гривен, или 1,3 млн долларов. Местные власти говорят: после закрытия шлюзов выше по течению херсонские земли оказались отрезаны от водоснабжения.
В сообщении украинской службы новостей подчеркивается, что новая дамба оборудована специальным шлюзом, который можно открыть в любой момент. Как отмечает автор сюжета, «когда Крым вернется в состав Украины, водой наполнится еще 300 километров канала».
Напомним, что с марта 2014 года украинские власти устраивают разного рода инфраструктурные блокады полуострова. В том числе Киев пошел на такой шаг, как перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу, после чего пришлось строить альтернативные коммуникации с Краснодарским краем.