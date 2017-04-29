Общество

16 минут назад

Волонтеры в Добровском районе привели в порядок воинские захоронения

28
##Волонтерыпобеды
Волонтеры в Добровском районе привели в порядок воинские захоронения

И отмыли мемориал

"Волонтеры победы" Липецкой области организовали и провели Всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений Великой Отечественной войны.

Добровольцы убрали Мемориальный комплекс воинам-добравцам, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, установленный в Добровском районе.
28
##Волонтерыпобеды

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В аварии на трассе Липецк-Усмань погибли трое
#авария #ДТП
В аварии на трассе Липецк-Усмань погибли трое

9 минут назад

Происшествия
Под Липецком произошла серьезная авария
#авария #ДТП
3
Под Липецком произошла серьезная авария

сегодня, 14:48

Происшествия
В киоске на улице Терешковой нашли застреленного владельца
#самоубийство
36
В киоске на улице Терешковой нашли застреленного владельца

сегодня, 09:29

Происшествия