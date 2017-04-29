Общество
16 минут назад
Волонтеры в Добровском районе привели в порядок воинские захоронения
И отмыли мемориал
"Волонтеры победы" Липецкой области организовали и провели Всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений Великой Отечественной войны.
Добровольцы убрали Мемориальный комплекс воинам-добравцам, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, установленный в Добровском районе.
Добровольцы убрали Мемориальный комплекс воинам-добравцам, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, установленный в Добровском районе.