Общество

12 минут назад

Свадьба на дорогих авто оккупировала кольцо в центре Липецка

3 243
#свадьба #дорога
Свадьба на дорогих авто оккупировала кольцо в центре Липецка

Молодожены и гости припарковались на оживленном перекрестке.

Свадебный кортеж занял островок безопасности на площади Плеханова в Липецке. Как рассказали GORO48 очевидцы торжества, молодожены и гости заняли заняли оживленный перекресток на десятке люксовых машин, которые возглавлял Porshe Cayenne.

Остановившись на островке, гости принялись отмечать торжество горячительными напитками.
3 243
#свадьба #дорога

Комментарии (3)

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Липчанин

3 минуты назад
Вот они, знаменитые Липецкие памятники, к которым нет подхода.
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влипецкепить

5 минут назад
без стрельбы хоть обойдется?
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академик Абрамян

5 минут назад
Свадьба без заниженных Приор и стрельбы в воздух - не свадьба, почему липчане отстают от московской моды? Нехорошо....
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