Общество
12 минут назад
Свадьба на дорогих авто оккупировала кольцо в центре Липецка
Молодожены и гости припарковались на оживленном перекрестке.
Свадебный кортеж занял островок безопасности на площади Плеханова в Липецке. Как рассказали GORO48 очевидцы торжества, молодожены и гости заняли заняли оживленный перекресток на десятке люксовых машин, которые возглавлял Porshe Cayenne.
Остановившись на островке, гости принялись отмечать торжество горячительными напитками.
Остановившись на островке, гости принялись отмечать торжество горячительными напитками.
Липчанин
влипецкепить
академик Абрамян