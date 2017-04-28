Туристов зовут на ярмарку невест

Обещают пышки с творогом и халвой.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, второе воскресенье по Пасхе - неделя святых жён-мироносиц. Они, подобно апостолам, несли в мир радостную весть о воскресении Христа.



В этот день поздравляют всех православных женщин. Ранее праздник проводился на поляне вдали от поселений - женщины уходили в луга, оставляли детей на мужей, отдыхали и веселились, запасаясь силами перед тяжелыми полевыми работами. Теперь гуляние «Жены Мироносицы»организуют в районном парке поселка Лев Толстой.



На импровизированной сцене развернется театрализованное действо с песнями, играми и забавами. Накроют большой стол с традиционными блюдами: пышками с творогом и халвой, блинами на пшене, квасом, куличами, мясом и крашеными яйцами.



В программе гуляний также заявлена «Ярмарка невест», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, смотр-конкурс сельских подворий, народные игры и забавы.



Праздник состоится 30 апреля, начало - в 11.30.

