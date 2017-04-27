Происшествия
39 минут назад
Воронежского морпеха, которого искали в Липецке, нашли мёртвым
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Об этом рассказали в полиции.
Пропавшего Павла Кузовкина, которого искали в том числе и в Липецке, нашли мёртвым в Эртильском районе Воронежской области. Об этом GOROD48 рассказали в отделе уголовного розыска Эртильского района.
Напомним, парня с татуировкой "За Мор Пех" на руке искали с 17 апреля. По данным организаторов поисков, Павел мог направиться в Липецк. Но нашли его в Эртильском районе.
Напомним, парня с татуировкой "За Мор Пех" на руке искали с 17 апреля. По данным организаторов поисков, Павел мог направиться в Липецк. Но нашли его в Эртильском районе.
4 1883
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