Происшествия

39 минут назад

Воронежского морпеха, которого искали в Липецке, нашли мёртвым

4 1883
#пропавшие без вести
2
Воронежского морпеха, которого искали в Липецке, нашли мёртвым

Об этом рассказали в полиции.

Пропавшего Павла Кузовкина, которого искали в том числе и в Липецке, нашли мёртвым в Эртильском районе Воронежской области. Об этом GOROD48 рассказали в отделе уголовного розыска Эртильского района. 

Напомним, парня с татуировкой "За Мор Пех" на руке искали с 17 апреля.  По данным организаторов поисков, Павел мог направиться в Липецк. Но нашли его в Эртильском районе.  
4 1883
#пропавшие без вести
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася пупкин

6 минут назад
Слабая! Что бы жизнь кончать суицидом
ответить

Брандера

8 минут назад
Отпусник ??
ответить

Какой ужас

8 минут назад
Родные держитесь.. Сил вам. Парню земля пухом.
ответить

Гоподи

28 минут назад
царство небесное Павлу
ответить

Еще в рубрике

Самые «сильные силовики» служат в ФСБ
#Спартакиада #силовые ведомства
Самые «сильные силовики» служат в ФСБ

2 минуты назад

Спорт
Липецкие борцы завоевали десяток медалей памяти легендарного маршала (ФОТО)
#Вольная борьба
Липецкие борцы завоевали десяток медалей памяти легендарного маршала (ФОТО)

сегодня, 10:25

Спорт
Дрался, как Лев (ФОТО)
#Каратэ #всестилевое каратэ #Бедоян
4
Дрался, как Лев (ФОТО)

сегодня, 08:00

Спорт