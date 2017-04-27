Липецкие водители почти 200 раз за пять дней нарушали правила проезда пешеходных переходов

Правда, грешат на "зебрах" и пешеходы.

В Липецке сотрудники Госавтоинспекции в течение пяти дней с 18 по 22 апреля выявляли нарушения правил проезда пешеходных переходов и перехода проезжей части. Всего за время проведения профилактического мероприятия автоинспекторы выявили 183 случая нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями и 165 – нарушения правил дорожного движения пешеходами.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.