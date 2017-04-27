Общество

сегодня, 08:51

Липецкие водители почти 200 раз за пять дней нарушали правила проезда пешеходных переходов

3 295
#ГИБДД #пешеходный переход #ПДД
Липецкие водители почти 200 раз за пять дней нарушали правила проезда пешеходных переходов

Правда, грешат на "зебрах" и пешеходы.

В Липецке сотрудники Госавтоинспекции в течение пяти дней с 18 по 22 апреля выявляли нарушения правил проезда пешеходных переходов и перехода проезжей части. Всего за время проведения профилактического мероприятия автоинспекторы выявили 183 случая нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями и 165 – нарушения правил дорожного движения пешеходами.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

3 295
#ГИБДД #пешеходный переход #ПДД

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

12345678

34 минуты назад
Толку от их рейдов, только и знают что водителя попытатся на.е.б.а.ть, уроды с палками
ответить

Аналитик

сегодня, 09:21
Ха за пять дней 200 раз наверное хабыли ноль поставить 2000 раз это похоже сотрудников дорожной полиции не хватает посокрощали теперь пожинайте плоды своей демократии людей на дорогах гибнет все больше и больше это вам и техосмотр частниками превратился в фикцию
ответить

мимоходом

сегодня, 09:08
Вот любопытно, сколько оштрафовано водителей и сколько пешеходов? И почему?...
ответить

Еще в рубрике

Будущее мобильной связи обсудили в Липецке
Будущее мобильной связи обсудили в Липецке

сегодня, 08:00

Бизнес
Мебель на заказ в Липецке — выгодно, качественно и быстро!
Мебель на заказ в Липецке — выгодно, качественно и быстро!

вчера, 08:00

Бизнес
Новые тарифы, сниженные цены, акции и подарки: Tele2 провела юбилейный «День открытых людей»
Новые тарифы, сниженные цены, акции и подарки: Tele2 провела юбилейный «День открытых людей»

вчера, 08:00

Бизнес