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40 минут назад
Липецкая вечЁрка: конфуз мастера, суд над офицерами и вовремя проданный завод
Предлагаем вам обзор самых обсуждаемых и популярных новостей Липецка и региона в среду, 26 апреля, по версии интернет-пользователей.
Больше всего липчан сегодня интересовал конфуз мастера по ремонту домофонов. Вернее, официальная причина его отсутствия.
Не менее активно читатели старались узнать подробности суда над парой офицеров. Как защитники закона оказались преступниками?
Бурная полемика развернулась под сообщением о самом богатом липчанине среди депутатов Государственной Думы. Особой пикантности теме придало ЧП на заводе соков.
Море мнений вызвала новость о пересмотре нашумевшего дела об изнасилованной и замученной семьей священника девочке. Супруги обратились в Верховный суд.
Лучиком света в царстве закона и достатка сегодня стала новость о том, что рухнувший накануне склад строили иностранцы. Эта заметка собрала, как ни странно, больше всего «плюсиков».
Больше всего липчан сегодня интересовал конфуз мастера по ремонту домофонов. Вернее, официальная причина его отсутствия.
Не менее активно читатели старались узнать подробности суда над парой офицеров. Как защитники закона оказались преступниками?
Бурная полемика развернулась под сообщением о самом богатом липчанине среди депутатов Государственной Думы. Особой пикантности теме придало ЧП на заводе соков.
Море мнений вызвала новость о пересмотре нашумевшего дела об изнасилованной и замученной семьей священника девочке. Супруги обратились в Верховный суд.
Лучиком света в царстве закона и достатка сегодня стала новость о том, что рухнувший накануне склад строили иностранцы. Эта заметка собрала, как ни странно, больше всего «плюсиков».