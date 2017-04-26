В Липецке ведется подготовка к пожароопасному сезону

В соответствии с подписанным главой Липецка Сергеем Ивановым постановлением о начале пожароопасного сезона структурными подразделениями администрации ведется реализация мероприятий, направленных на профилактику возникновения в этот период чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в городском управлении ГО и ЧС разработан паспорт безопасности, утвержден план предупреждения и ликвидации ЧС на территории города, вызванных пожарами.

В муниципальном управлении благоустройства приведена в готовность водовозная техника, которую в случае необходимости направят в помощь пожарным расчетам, продолжается уборка стихийных свалок. С начала марта из разных районов областного центра вывезено около 2 тыс. кубометров мусора.

Управления территориальными округами уточнили перечень районов и улиц, граничащих с лесными массивами. Приводятся в порядок зоны, подверженные угрозе лесных пожаров, ведется очистка участков от сухостоя и мусора. Сейчас основная задача управлений – информирование жителей частного сектора о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

В черте города расположено 55 садоводческих товариществ, из которых 13 граничат с лесными массивами. С председателями садоводческих объединений и гаражных кооперативов проводится информационно-разъяснительная работа о запрете складирования и сжигания мусора, сухостоя, валежника. Среди владельцев гаражей и дачных участков распространяются памятки с правилами пожарной безопасности.

ОКУ «Липецкое городское лесничество» проводит противопожарные профилактические мероприятия в лесах. Так, уже создано 47 км минерализованных полос, еще 180 км - прочищено и обновлено. С целью сокращения стихийных мест отдыха граждан в лесах проводится их благоустройство – установка беседок, оборудование кострища и места для курения.

Мониторинг пожарной опасности в лесных массивах осуществляется в соответствии с утверждёнными маршрутами патрулирования. Сотрудники лесничества особое внимание уделяют лесам вокруг поселков Силикатный, ЛТЗ, лесопарковым зонам в районе НЛМК, а также лесополосам в садоводческих товариществах.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории Ссёлкок в настоящее время проводится процедура согласования выделения земельного участка под строительство пожарного водоёма.