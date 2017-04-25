Общество
сегодня, 09:28
Липецкие школьники сняли лучший фильм о народном творчестве
Ленты-победители выбирали в Твери.
Работа липчан признана одной из лучших в рамках 50-го фестиваля любительских фильмов «Земля тверская», сообщает тверской областной дом народного творчества.
Талантливых ребят из школы №70 Липецка отметили в номинации «Лучший фильм на тему народного творчества». Он создан школьной студией «70.doc». Работа называется «Волк и свинья». В ее создании принимали участие Алексей Барабанщиков, Елизавета Супрунова, Дмитрий Меркулов,Ульяна Мурашкина, Полина Хаджилий, Антон Барабанщиков.
Работа-победитель является частью трилогии про Волка. Видео от липецких талантов можно просмотреть здесь.
Талантливых ребят из школы №70 Липецка отметили в номинации «Лучший фильм на тему народного творчества». Он создан школьной студией «70.doc». Работа называется «Волк и свинья». В ее создании принимали участие Алексей Барабанщиков, Елизавета Супрунова, Дмитрий Меркулов,Ульяна Мурашкина, Полина Хаджилий, Антон Барабанщиков.
Работа-победитель является частью трилогии про Волка. Видео от липецких талантов можно просмотреть здесь.